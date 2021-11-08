Büyük hamle geldi! Kredilere son dakika indirim! Kamu bankaları hamle yaptı: Faizler...

Ardı ardına açıklama yapıldı. Milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren haber... Merkez Bankası'nın iki ay peş peşe yaptığı indirimlerin sonrasında kamu bankaları da faizlerde indirime gidildiğini açıklamıştı. Bununla eş güdümlü özel bankalarda da kredi faizlerinde indirimler geliyor. İşte gereksinim kredisi, konut kredisi ve ticari kredideki son durum...