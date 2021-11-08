Büyük hamle geldi! Kredilere son dakika indirim! Kamu bankaları hamle yaptı: Faizler...
Peş peşe açıklama yapıldı! Kredilere son dakika indirim! Kamu bankaları hamle yaptı. Merkez Bankası faizde ilk hamleyi eylül ayında yaptı. 23 Eylül tarihinde toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) faizi yüzde 19'dan yüzde 18'e düşürdü. PPK metninde, maddi duruşun ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı tesir yapmaya başladığına ilgi çekilmişti. Ekim ayında da siyaset faizinde indirime devam eden Merkez Bankası bu sefer faizi yüzde 16'ya indirdi. 25 Ekim'de de kamu bankaları konut ve ticari Kredi faizlerinde indirim yapıldığını açıkladı.
08.11.2021 08:50
- Son Güncelleme: 08.11.2021 08:50
Ardı ardına açıklama yapıldı. Milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren haber... Merkez Bankası'nın iki ay peş peşe yaptığı indirimlerin sonrasında kamu bankaları da faizlerde indirime gidildiğini açıklamıştı. Bununla eş güdümlü özel bankalarda da kredi faizlerinde indirimler geliyor. İşte gereksinim kredisi, konut kredisi ve ticari kredideki son durum...
HAFİF YÜKSELİŞ VAR
İhtiyaç kredilerinde birtakım tedbirler döneme alınmıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 1 Temmuz'da gereksinim kredisi risk ağırlıklarını artırmıştı. 16 Eylül'de de 50 bin TL üzerindeki tüketici kredileri amacıyla genel vade sınırı 36 aydan 24 aya indirilmişti. İhtiyaç kredilerinin çoğunluklu ortalama faizi 3 Eylül'de yüzde 23.24'tü.