Büyük düşüş sürüyor! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 3 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?
Kritpo para piyasalarının önde gelen iki dijital varlığı Bitcoin ve Ethereum, geçtiğimiz haftalarda yaptığı rekor tırmanış ile dikkat çekmişti. Ancak dönemde yaşanan sert düşüşler sonrasında ilgiyi kaybetti. Piyasa değeri büyük coinlerde düşüş devam ederken altcoin piyasalarında ise yüksek kazançlar dikkat çekiyor. Kripto piyasalarda son durum. Kripto para piyasaları düştü. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar.
03.12.2021 16:25
- Son Güncelleme: 03.12.2021 16:25
Yeni Altcoinlere Yatırımcıların İlgisi Artıyor
Yerli ve yabancı çok sayıda yatırımcının yakından takip ettiği altcoin piyasalarında her geçen gün global borsalar tarafından yeni coin projeleri listelenmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz 24 saat içinde %16'lık bir yükseliş yaşayan Oasis Network (ROSE) dikkat çeken coinler arasında yerini aldı. Öte yandan popüler meme coinlerde de benzer dalgalanmalar devam ediyor. Bir süredir düşüş eğilimi içinde olan Shıba Inu ve Dogecoin fiyatlarında durgunluk yaşanmaya devam ediyor.