Bütçeye uygun konut almak isteyenler yaşadı! TOKİ'den İstanbul Ataşehir'de 1.000'e yakın konut müjdesi! TOKİ ihale tarihleri belli oldu!
Dar gelirli aileleri ev sahibi yapan ve kira ödemekten kurtaran Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni projeleri ile dikkat çekiyor. Yeni yapılacak olan projelerin neler olduğunun yanı sıra ihale tarihleri de merak konusu oluyor. TOKİ'den İstanbul Ataşehir'de 1.000'e yakın konut müjdesi dikkat çekti ve bütçeye uygun konut almak isteyenler yaşadı. TOKİ İstanbul Ataşehir'de yapılacak olan konut projelerinin ihale tarihleri belli oldu. Güncel bazı projelere dair satış detayları da haberimizde yer alıyor.
Kendi evinin sahibi olmak isteyen ve bunu bütçeye uygun geri ödeme koşulları ile yapmak isteyen vatandaşlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projelerini yakından takip ediyor. TOKİ'den İstanbul Ataşehir'de 1.000'e yakın konut müjdesi geldi, TOKİ ihale tarihleri belli oldu. Bütçeye uygun konut almak isteyenler detayları araştırmaya başladı. TOKİ'den İstanbul Ataşehir'deki konutların yanı sıra güncel satış projeleri de haberimizde yer alıyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, TOKİ'nin yeni projeleri mega kent İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yükselecek.
TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sözkonusu projeleraçık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.