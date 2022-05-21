Bütçeye uygun konut almak isteyenler yaşadı! TOKİ’den İstanbul Ataşehir’de 1.000’e yakın konut müjdesi! TOKİ ihale tarihleri belli oldu!

Kendi evinin sahibi olmak isteyen ve bunu bütçeye uygun geri ödeme koşulları ile yapmak isteyen vatandaşlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projelerini yakından takip ediyor. TOKİ'den İstanbul Ataşehir'de 1.000'e yakın konut müjdesi geldi, TOKİ ihale tarihleri belli oldu. Bütçeye uygun konut almak isteyenler detayları araştırmaya başladı. TOKİ'den İstanbul Ataşehir'deki konutların yanı sıra güncel satış projeleri de haberimizde yer alıyor.