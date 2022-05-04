Bunun kadını erkeği yok! Kimsenin bilmediği 33.000 TL ödeme PTT’den alınıyor! 18- 24 yaşında olan herkese dağıtılacak! 2 kez...

Devlet tarafından sağlanan çeyiz parası ödemeleri evlenecek gençlere destek sağlıyor. Çeyiz parası ödemesinde ise geriye dönük ödeme hakkı bulunuyor. Bu destekten 24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş tüm Türk vatandaşları yararlanabiliyor. Peki, Çiftlere 32.788 TL geri ödemesiz destekten kimler, nasıl yararlanıyor? İşte merak edilenler haberimizde!