Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Bunun kadını erkeği yok! Kimsenin bilmediği 33.000 TL ödeme PTT'den alınıyor! 18- 24 yaşında olan herkese dağıtılacak! 2 kez...

Bunun kadını erkeği yok! Kimsenin bilmediği 33.000 TL ödeme PTT'den alınıyor! 18- 24 yaşında olan herkese dağıtılacak! 2 kez...

Yaz ayları geldi ve düğün mevsimi de açılmış oldu. Yasalarımız gereği evlenen gençlere çeşitli destekler sağlanıyor. Bunlardan birisi de çeyiz parası olarak karşımıza çıkıyor. Bankada düzenli birikim yapan gençlere, evlenirken devlet de 16 bin 394 liraya varan destek sağlıyor. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp devlet katkısını katlayabiliyor. Bu destekten 24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş tüm Türk vatandaşları yararlanabiliyor. Peki, Çiftlere 32.788 TL geri ödemesiz destekten kimler, nasıl yararlanıyor? İşte merak edilenler haberimizde!

04.05.2022 16:40 - Son Güncelleme: 04.05.2022 16:40
Bunun kadını erkeği yok! Kimsenin bilmediği 33.000 TL ödeme PTT’den alınıyor! 18- 24 yaşında olan herkese dağıtılacak! 2 kez...

Devlet tarafından sağlanan çeyiz parası ödemeleri evlenecek gençlere destek sağlıyor. Çeyiz parası ödemesinde ise geriye dönük ödeme hakkı bulunuyor. Bu destekten 24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş tüm Türk vatandaşları yararlanabiliyor. Peki, Çiftlere 32.788 TL geri ödemesiz destekten kimler, nasıl yararlanıyor? İşte merak edilenler haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bunun kadını erkeği yok! Kimsenin bilmediği 33.000 TL ödeme PTT’den alınıyor! 18- 24 yaşında olan herkese dağıtılacak! 2 kez...

Çeyiz hesabı uygulaması ile evlenenlere devlet de destek veriyor.

Bunun kadını erkeği yok! Kimsenin bilmediği 33.000 TL ödeme PTT’den alınıyor! 18- 24 yaşında olan herkese dağıtılacak! 2 kez...

Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlar, devlet katkısından yararlanabiliyor.

Bunun kadını erkeği yok! Kimsenin bilmediği 33.000 TL ödeme PTT’den alınıyor! 18- 24 yaşında olan herkese dağıtılacak! 2 kez...

Çeyiz hesabı olan, 2022 yılı rakamlarıyla 16 bin 394 liraya varan devlet katkısı alabiliyor.

Bunun kadını erkeği yok! Kimsenin bilmediği 33.000 TL ödeme PTT’den alınıyor! 18- 24 yaşında olan herkese dağıtılacak! 2 kez...

Ancak çiftler bu imkandan ayrı ayrı yararlanıp alabileceği desteği 32 bin 788 liraya kadar çıkarabiliyor.

SON DAKİKA