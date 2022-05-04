Bunun kadını erkeği yok! Kimsenin bilmediği 33.000 TL ödeme PTT'den alınıyor! 18- 24 yaşında olan herkese dağıtılacak! 2 kez...
Yaz ayları geldi ve düğün mevsimi de açılmış oldu. Yasalarımız gereği evlenen gençlere çeşitli destekler sağlanıyor. Bunlardan birisi de çeyiz parası olarak karşımıza çıkıyor. Bankada düzenli birikim yapan gençlere, evlenirken devlet de 16 bin 394 liraya varan destek sağlıyor. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp devlet katkısını katlayabiliyor. Bu destekten 24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş tüm Türk vatandaşları yararlanabiliyor. Peki, Çiftlere 32.788 TL geri ödemesiz destekten kimler, nasıl yararlanıyor? İşte merak edilenler haberimizde!
04.05.2022 16:40 - Son Güncelleme: 04.05.2022 16:40
Devlet tarafından sağlanan çeyiz parası ödemeleri evlenecek gençlere destek sağlıyor. Çeyiz parası ödemesinde ise geriye dönük ödeme hakkı bulunuyor. Bu destekten 24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş tüm Türk vatandaşları yararlanabiliyor. Peki, Çiftlere 32.788 TL geri ödemesiz destekten kimler, nasıl yararlanıyor? İşte merak edilenler haberimizde!