Bunun kadını erkeği yok! Emekli maaşı alanlara 2. hatta 3. maaş müjdesi geldi! Sizin de hakkınız var mı? Hemen öğrenin
Milyonlarca emeklinin, emekli adayının ve diğer vatandaşların hizmet aldığı kamu kurumlarından biri olan Sosyal Güvenlik Kurumu, tek maaş ile geçinmekte zorlanan emekli vatandaşlara, 3 maaş birden alabilme müjdesini verdi. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geliştirilmiş olan maaş hizmetlerine ilişkin haberin ayrıntıları
Sigortalı bir çalışma geçmişine sahip olan daha sonrasında da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan yaş, sigortalı olma süresi ve prim ödemesi şartlarını tamamlayan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kurumun hesaplaması sonucunda belirlenmiş olan emekli maaşı ödemesini alabilmektedir. Ancak burada atlanmaması gereken en önemli nokta, kurumdan emekli maaşı alan vatandaşların hakları, bunun ile sınırlı değildir.
Sosyal Güvenlik Kurumu, bazı şartları sağlayan vatandaşlara kendi emekli maaşları olsa dahi ek ödeme yapabilmektedir. Bu ödemelerin biri dul maaşı, diğeri ise yetim maaşı olarak adlandırılmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Dul Maaşı Başvuru Şartları Nelerdir?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen dul maaşından yararlanabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Yeni dönem zamları ile birlikte 627- 15.055 TL aralığında olan maaşlara şu şartların sağlanması durumunda başvuru yapılabilmektedir: