Bunu yapmayanlar çıra gibi yanar: Misliyle bedelini ödersiniz! Ev ve işyeri tapusu olanlara son dakika duyurusu!

Gelir İdaresi Başkanlığı, tapusu olan ev ve iş yeri sahiplerini yakından ilgilendiren bir duyuru yaptı. Emlak vergisinin ödenmesi için son tarihin 31 Mayıs olduğunu hatırlatarak, bu tarihi kaçıranlara ciddi cezaların uygulanacağını duyurdu. Detaylara birlikte göz atalım. Emlak vergisi, Türkiye'deki ev ve iş yerlerine ilişkin olarak ödenen bir vergi türüdür. Bu vergi, tapu sahipleri veya adlarına kayıtlı olan mülklerin değerine dayalı olarak hesaplanır ve devlete ödenir. Emlak vergisi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından takip edilen bir vergi türüdür ve yerel yönetimler tarafından tahsil edilir.