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Bunu yapmanız yeterli! TEB duyurdu! Her ay 15 TL hesabınıza iade edilecek!

Bankalar peş peşe kampanyalar sunarak müşterilerine iyi bir deneyim yaşatmak istiyor. Bu anlamda TEB, resmi internet sitesi üzerinden duyuru yaptı. Banka, otomatik ödeme talimatına dair kampanyasının detaylarını açıkladı. Yapılan açıklamada, en az iki otomatik ödeme talimatı sunarak aylık 150 TL ve üstü ödemelerde sene sonuna kadar her ay 15 TL iade kazanma fırsatı sunulduğu belirtildi. Söz hususu kampanya 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak.

takvim.com.tr
02.11.2021 10:23 - Son Güncelleme: 02.11.2021 10:27
Bunu yapmanız yeterli! TEB duyurdu! Her ay 15 TL hesabınıza iade edilecek!

TEB'de Otomatik Fatura Ödemelerinize yıl sonuna kadar ayda 15 TL iade!

Kampanya detayları:

Kampanya, 30 Nisan - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Vadesiz Mevduat Hesabınızdan yeni verilecek olan otomatik fatura ödeme talimatları için geçerlidir. Talimat vermek istediğiniz Vadesiz Mevduat Hesabınızın açık ve kullanılabilir olması gerekmektedir.

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Bunu yapmanız yeterli! TEB duyurdu! Her ay 15 TL hesabınıza iade edilecek!

Kredi kartından verilen otomatik fatura ödeme talimatları kampanya kapsamında değildir.
Kampanya kapsamında en az 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi gerekmektedir.
Kampanyadan tüm Bireysel Bankacılık müşterileri yararlanabilir.

Bunu yapmanız yeterli! TEB duyurdu! Her ay 15 TL hesabınıza iade edilecek!

Kampanyaya katılım için otomatik fatura ödeme talimatının tanımlanmasından önce CEPTETEB Mobil Uygulaması'nda yer alan "Kampanyalar" sayfasından katılımın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Müşterilerimizin kampanyadan yararlanabilmesi için CEPTETEB internet veya mobil bankacılığının aktif olması gerekmektedir.

Bunu yapmanız yeterli! TEB duyurdu! Her ay 15 TL hesabınıza iade edilecek!

Kampanya döneminde verilen otomatik fatura ödeme talimatlarının kampanya dönemi içerisinde iptal edilmemiş olması gerekmektedir. Müşterilerimiz kendi adına kayıtlı olmayan faturalar için de otomatik fatura ödeme talimatı vererek kampanyaya katılım sağlayabilir.

Bunu yapmanız yeterli! TEB duyurdu! Her ay 15 TL hesabınıza iade edilecek!

Otomatik fatura ödeme talimatı ile ödenen faturalar haricindeki fatura ödemeleri kampanyaya dahil değildir.
Otomatik ödemeye verilen faturaların manuel olarak ödenmesi durumunda iade tutarı yansıtılmayacaktır.
Katılımın yapıldığı ayın 25. günü sonrası aktifleşen talimatlar için iade tutarı yansıtılmayacaktır. Sonraki aylarda koşulların sağlanması durumunda iadeye hak kazanılacaktır.

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