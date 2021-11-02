Bunu yapmanız yeterli! TEB duyurdu! Her ay 15 TL hesabınıza iade edilecek!
Bankalar peş peşe kampanyalar sunarak müşterilerine iyi bir deneyim yaşatmak istiyor. Bu anlamda TEB, resmi internet sitesi üzerinden duyuru yaptı. Banka, otomatik ödeme talimatına dair kampanyasının detaylarını açıkladı. Yapılan açıklamada, en az iki otomatik ödeme talimatı sunarak aylık 150 TL ve üstü ödemelerde sene sonuna kadar her ay 15 TL iade kazanma fırsatı sunulduğu belirtildi. Söz hususu kampanya 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak.
TEB'de Otomatik Fatura Ödemelerinize yıl sonuna kadar ayda 15 TL iade!
Kampanya detayları:
Kampanya, 30 Nisan - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Vadesiz Mevduat Hesabınızdan yeni verilecek olan otomatik fatura ödeme talimatları için geçerlidir. Talimat vermek istediğiniz Vadesiz Mevduat Hesabınızın açık ve kullanılabilir olması gerekmektedir.
Kampanyaya katılım için otomatik fatura ödeme talimatının tanımlanmasından önce CEPTETEB Mobil Uygulaması'nda yer alan "Kampanyalar" sayfasından katılımın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Müşterilerimizin kampanyadan yararlanabilmesi için CEPTETEB internet veya mobil bankacılığının aktif olması gerekmektedir.
Otomatik fatura ödeme talimatı ile ödenen faturalar haricindeki fatura ödemeleri kampanyaya dahil değildir.
Otomatik ödemeye verilen faturaların manuel olarak ödenmesi durumunda iade tutarı yansıtılmayacaktır.
Katılımın yapıldığı ayın 25. günü sonrası aktifleşen talimatlar için iade tutarı yansıtılmayacaktır. Sonraki aylarda koşulların sağlanması durumunda iadeye hak kazanılacaktır.