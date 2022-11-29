Bunu yapan, gram altından daha fazla kazanacak! Kırmızı kodla uyardı! Canlı çeyrek, yarım, tam 14-18-22 ayar bilezik altın fiyatları

Altın hakkında yapmış bulunduğu olumlu yorumlarla tanınmış ünlü ekonomist İslam Memiş, şimdi de altından çok daha çok kazandıracak yeni bir yatırım aracını yatırımcıların beğenisine paylaştı. Gram altının seçeneği geldiği ve em kar üstünden vergilendirme sorunu yok hatta başka yandan bakıldığında kapınıza kadar getiriliyor.