Bunu yapan, gram altından daha fazla kazanacak! Kırmızı kodla uyardı! Canlı çeyrek, yarım, tam 14-18-22 ayar bilezik altın fiyatları
Kendi YouTube kanalı üstünden bir video paylaşan ve ifade ettiklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını söyleyen İslam Memiş şu şekilde konuştu; "Darphane sadece madeni para basmıyor bunun yanı sıra sikke altınlar da basıyor. Cumhuriyet, reşat, çeyrek altın... Yakın tarihte değişik sikkeler basmak bağlamında kaldığı yerden yoluna devam edecek'' şeklinde konuştu. Peki canlı çeyrek, yarım, tam 14-18-22 ayar bilezik altın fiyatları kaç para?
Ünlü ekonomist İslam Memiş altın ve gram piyasası hakkında mühim değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın ve gram altından daha çok kazandıracak bir ipucu paylaştı. Son günlerde altın ve doları bulunanların ne diyeceklerine kulak kesildiği para piyasaları eksperi İslam Memiş'ten yatırımcıyı resmen şaşırtacak açıklamalar gelmeye devam etmekte.
Altın hakkında yapmış bulunduğu olumlu yorumlarla tanınmış ünlü ekonomist İslam Memiş, şimdi de altından çok daha çok kazandıracak yeni bir yatırım aracını yatırımcıların beğenisine paylaştı. Gram altının seçeneği geldiği ve em kar üstünden vergilendirme sorunu yok hatta başka yandan bakıldığında kapınıza kadar getiriliyor.
Vergilendirme Derdi Yok
"1 gramdan başlar ve 1 kilograma kadar altın gider" bu şekilde konuşan ünlü ekonomist İslam Memiş sözlerine Şöyle devam etti; "24 ayar altınları biriktirmiş ve almış oluyorsunuz. Kuyumcudaki paket gram altınlardan bahsediyorum. Bunlar bir ekip karınıza dönüşüyor.'' şeklinde konuşarak smzlerini bitirdi.