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Bunu yapan, gram altından daha fazla kazanacak! Kırmızı kodla uyardı! Canlı çeyrek, yarım, tam 14-18-22 ayar bilezik altın fiyatları

Kendi YouTube kanalı üstünden bir video paylaşan ve ifade ettiklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını söyleyen İslam Memiş şu şekilde konuştu; "Darphane sadece madeni para basmıyor bunun yanı sıra sikke altınlar da basıyor. Cumhuriyet, reşat, çeyrek altın... Yakın tarihte değişik sikkeler basmak bağlamında kaldığı yerden yoluna devam edecek'' şeklinde konuştu. Peki canlı çeyrek, yarım, tam 14-18-22 ayar bilezik altın fiyatları kaç para?

takvim.com.tr
29.11.2022 12:22 - Son Güncelleme: 29.11.2022 12:23
Bunu yapan, gram altından daha fazla kazanacak! Kırmızı kodla uyardı! Canlı çeyrek, yarım, tam 14-18-22 ayar bilezik altın fiyatları

Ünlü ekonomist İslam Memiş altın ve gram piyasası hakkında mühim değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın ve gram altından daha çok kazandıracak bir ipucu paylaştı. Son günlerde altın ve doları bulunanların ne diyeceklerine kulak kesildiği para piyasaları eksperi İslam Memiş'ten yatırımcıyı resmen şaşırtacak açıklamalar gelmeye devam etmekte.

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Bunu yapan, gram altından daha fazla kazanacak! Kırmızı kodla uyardı! Canlı çeyrek, yarım, tam 14-18-22 ayar bilezik altın fiyatları

Altın hakkında yapmış bulunduğu olumlu yorumlarla tanınmış ünlü ekonomist İslam Memiş, şimdi de altından çok daha çok kazandıracak yeni bir yatırım aracını yatırımcıların beğenisine paylaştı. Gram altının seçeneği geldiği ve em kar üstünden vergilendirme sorunu yok hatta başka yandan bakıldığında kapınıza kadar getiriliyor.

Bunu yapan, gram altından daha fazla kazanacak! Kırmızı kodla uyardı! Canlı çeyrek, yarım, tam 14-18-22 ayar bilezik altın fiyatları

Borsa İstanbul'da prosedür görmeye başlayan darphane altın sertifikalarına yönelik açıklamalarda tespit edilen altını ve para pazarları eksperı ünlü ekonomist İslam Memiş az, hem çok sansasyonel açıklamalar yaptı hatta altın yatırım gerçekleştirmek isteyenlere detaylı ikazlarda bulundu.

Bunu yapan, gram altından daha fazla kazanacak! Kırmızı kodla uyardı! Canlı çeyrek, yarım, tam 14-18-22 ayar bilezik altın fiyatları

Ünlü ekonomist,

"Bugünkü tanıtımı darphane altın sertifikalarını ayıracağım. Peki bu nedir? Diye soruyor insanlar, kafa karışıklığı var elbette. Sertifikalar bildiğin sertifika. Bu sertifikalardan 500 milyon adet piyasaya sürüldü." şeklinde konuştu.

Bunu yapan, gram altından daha fazla kazanacak! Kırmızı kodla uyardı! Canlı çeyrek, yarım, tam 14-18-22 ayar bilezik altın fiyatları

Vergilendirme Derdi Yok

"1 gramdan başlar ve 1 kilograma kadar altın gider" bu şekilde konuşan ünlü ekonomist İslam Memiş sözlerine Şöyle devam etti; "24 ayar altınları biriktirmiş ve almış oluyorsunuz. Kuyumcudaki paket gram altınlardan bahsediyorum. Bunlar bir ekip karınıza dönüşüyor.'' şeklinde konuşarak smzlerini bitirdi.

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