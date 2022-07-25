Bunlara dikkat et yüksek maaş al: Çalışma yılına göre tüm SGK ve EYT'lileri kapsıyor! Fazla emekli maaşı almak çok basit! 2000 yılı ve öncesi için...
Günümüzde binlerce farklı iş kolunda çalışan ve emekli olma hayali kuran milyonlarca vatandaş yer alıyor. Hepsi ilerde emekli olmanın hayalini kurarken aynı zamanda yüksek maaş almanın yollarını merak ediyor. İlk olarak yüksek emekli aylığı almanın temel yolu çalışılan dönemden geçiyor. Bu kapsamda en önemli kriter, prime esas kazanç olarak karşımıza çıkıyor. Tüm çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınıyor, bazı noktalara dikkat etmek maaşı yükseltiyor. Eğer çalışmaya 2000 yılı ve öncesinde başladıysanız bu kriterlere mutlaka dikkat etmenizi gerekiyor. Peki, emeklilikte nasıl yüksek maaş alırım? İşte o formüller...
2000 yılı ve öncesinde sigorta girişi olanların yüksek maaş için bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Bir yandan çalışma hayatına devam eden milyonlar diğer yandan da yüksek emekli maaşının nasıl alınabileceği konusunda uzman yorumlarını okuyor. Bu bağlamda asıl püf nokta çalışma hayatında. Yüksek emekli aylığının temeli çalışırken atılıyor. En önemli kriter, prime esas kazanç. Peki, emekli olunca nasıl yüksek maaş alırım? İşte merak edilen formüller...
Tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de emekli olunca alacağımız aylık, çalışırken kazandığımız maaşla aynı olmuyor. Yani emekli olduğumuzda hak ettiğimiz aylık azalıyor. Ancak emekli aylığının daha da azalmasını engellemek mümkün. İşte yüksek emekli aylığı ile ilgili milyonları ilgilendiren tüm detaylar...
Nasıl hesaplanıyor?
Emekli aylıklarının hesaplanması yönteminde de memur, kendi hesabına çalışan ve işçi ayrımı söz konusu. Bunun yanı sıra çeşitli dönemlerde yapılan sosyal güvenlik reformları ile sadece emekli olma yaşı değil emekli aylığı hesaplama yöntemleri de değiştiği için birkaç farklı hesap dönemi var.