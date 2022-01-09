Bunlara dikkat eden yaşadı, SGK’ya dilekçe vermeyi unutmayın! Erken emeklilikte yeni formül! Prim günü eksik olanlar…

Emekli olmak milyonlarca çalışanın en büyük hayali ve uzun yıllar çalışma hayatında sigortalı olarak hizmet verdikten sonra yaklılığını rahat bir şekilde geçirmek istiyor. Emeklilik tarihini öne çekmek isteyen vatandaşlar borçlanma yoluyla bunu gerçekleştirebiliyor. Prim günü eksik olanlar ve sigortasının başladığı tarihi öne çekmek isteyenler borçlanma yoluyla bunu mümkün kılabilir. SGK'ya dilekçe vermeyi unutmamak gerekiyor ve bu durumda askerlik ve doğum borçlanmasının yanı sıra hangi formüllerle erken emekli olunabiliyor? İşte ayrıntılar!