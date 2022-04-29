BUGÜN MİLYONLARA KAZANÇ GÜNÜ: Asgari ücretliye 1.550, işsize 3.972, 65 yaşa 1.084, engelliye 1.298 TL ödeme! Bayram arefesinde cepler dolup taşacak!
Milyonların beklediği gün geldi çattı. Bugün memur emeklilerinin yanı sıra 700 bin kamu işçisine ikramiye, işsize, yaşlıya, engelliye ve evde yakınlarına bakanların maaşları hesaplara aktarılıyor. İşçiye en az 1.550 TL, işsize 3.972 TL, engelliye 1.298 TL, yaşlıya 1.084 TL ödeme yapılacak. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bugün milyonlarca kişi ödeme alacak. Kamu işçileri 13 günlük ikramiyelerini alırken, işsizlere, yaşlılara, engellilere, evde yakınlarına bakanlara erken maaş ödenecek. Peki, işsizlik, evde bakım maaşı, yaşlı aylığı hesaplara yattı mı? İşte tüm merak edilenler ve ödeme takvimi haberimizde!
29.04.2022 10:35 - Son Güncelleme: 29.04.2022 10:35
Milyonlarca kişi Mayıs ayına günler kala maaş ödeme gününü merak ederken konu hakkında resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Bu bağlamda Ramazan Bayramı'ndan önce son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor. Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken "işsizlik, evde bakım maaşı, yaşlı aylığı hesaplara yattı mı?" sorusu akıllara geliyor. İşte bilgiler...