BUGÜN MİLYONLARA KAZANÇ GÜNÜ: Asgari ücretliye 1.550, işsize 3.972, 65 yaşa 1.084, engelliye 1.298 TL ödeme! Bayram arefesinde cepler dolup taşacak!

Milyonlarca kişi Mayıs ayına günler kala maaş ödeme gününü merak ederken konu hakkında resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Bu bağlamda Ramazan Bayramı'ndan önce son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor. Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken "işsizlik, evde bakım maaşı, yaşlı aylığı hesaplara yattı mı?" sorusu akıllara geliyor. İşte bilgiler...