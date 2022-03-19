Bugün emeklilerin hepsine maaşa ek ödeme duyurusu! Emeklilerin banka hesabına 2.750 TL yatıyor: ATM’den hemen alın
Emekliler için 2022 yılında birçok yeni fırsat sunulmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde artan masraflar nedeniyle emekli maşına ek destek arayan kişilerin büyük bölümü detayı unutuyor. SGK emekli maaş ödemeleri kapsamında bankalar ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan protokol gereği bankalardan yüksek oranda nakit promosyon ödemeleri gerçekleştiriliyor. Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası ve ING Bank SGK emeklilerinin 2 bin liranın üzerinde ek ödeme almasını sağlayacağını duyurdu! Peki, emekliye en yüksek promosyon hangi bankada? İşte emekliyi ihya edecek o detaylar
19.03.2022 16:18 - Son Güncelleme: 19.03.2022 16:18
👉Garanti BBVA Emekli Maaş Ödemeleri
Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan tüm SGK emeklilerinin 2.500 TL'ye kadar nakit promosyon ödülünden yararlanması sağlanıyor.
Emekli maaşına ek nakit desteği arayanlar için en cazip oranlardan birine sahip olan Garanti BBVA, ayrıca emekli yakınlarını getirenlere de 250 TL ek ödeme daha yapıyor.
31 Mart 2022 tarihine kadar başvurularını yaparak emekli maaşını 3 yıllığına Garanti BBVA'dan almayı taahhüt edenler ek ödeme alabiliyor.
👉Yapı Kredi Emekli Maaş Ödemeleri
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı) emeklilerinin yararlanabildiği Emeklilik Paketi kapsamında Yapı Kredi Bankası 2.750 TL'ye varan nakit promosyon ödülünü sunmaya devam ediyor.