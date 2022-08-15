Bugün başvur yarın tek tuşla ATM’den al! Emekliye ödeme 8.000 TL’ye yükseldi! Promosyonlar artık iki katı! ING, Vakıfbank, Ziraat, FİBA, TEB...

ING

3 yıllık aylık taşımama taahhüdü ve başka bir hizmet zorunluluğu olmaksızın ile aylık tutarı 1500 TL'ye kadar olanlar 4.650 TL, bin 500 TL 2 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL'nin üzeri aylık alanlar 7 bin TL nakit promosyon alıyor. Ayrıca, bankaya yönlendirilen her emekli için, kişi başına 250 lira olmak üzere, 5 kişiye kadar toplam bin 250 lira fazladan ödeme alınabiliyor.