Bugün başlıyor: Fatura ile PTT'ye gidene 1150 TL nakit para! Müracaatlar e-Devlet'ten! %5 ilave de eklenecek! Doğal gaz desteği başvuru şartları...
Doğal gaz desteği başvuruları için geri sayım sona erdi. Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara birçok alanda destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımı da yapılmasına yönelik başvurular bugünden itibaren alınmaya başlanacak. Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuru sağlayacak. Başvurular sonuçlandıktan sonra hak sahibi olan kişiler PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak. Peki, doğal gaz desteği başvuru ekranı e-Devlet açıldı mı? Doğal gaz desteği başladı mı? Doğal gaz yardımı ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
18.02.2022 06:39 - Son Güncelleme: 18.02.2022 06:40
Doğal gaz desteği başvuruları için tarih belli oldu. Bugün başlayacak başvurular hakkında detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Doğal gaz yardımından yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden müracaat işlemlerini yapacak. Bu kapsamda internet arama motorlarında, "Doğal gaz yardımı kimlere verilecek? Doğal gaz parası ne kadar, nasıl başvuru yapılır? soruları araştırılıyor. İşte doğal gez desteğine ilişkin merak edilenler...