Bugün al 90 gün sonra öde! Bayram gelmeden müjdesi geldi! Düşük faiz ile 125 bin TL nakit para anında hesabınıza yatıyor!
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bankalar tarafından bayram kredisi avantajları başlatıldı. Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için özel olarak başlatılan kampanya vatandaşlar tarafından ilgi görmeye başladı. Bu bağlamda, VakıfBank vatandaşlara 125.000 TL'ye kadar 3 ay ertelemeli kredi kampayası veriyor. 36 aya varan vade ve esnek ödeme seçenekleriyle ilgi gören Vakıfbank bayram kredisi, 1,51 faiz oranı avantajı sunuyor. Aynı zamanda 7 farklı geri ödeme seçeneği ile vatandaşlar rahat bir nefes alıyor. Bayramda planlarını ertelemek istemeyenler bu cazip teklifi değerlendirmeye başladı. Peki, bayram kredisi nedir? Ayrıca cep telefonunuz aracılığıyla da Bayram Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.
Bugün al 90 gün sonra öde! Bayram gelmeden müjdesi geldi! Bayrama sayılı günler kala bankalar tarafından kredi avantajları resmen duyuruldu. VakıfBank vatandaşlara 125.000 TL'ye kadar 3 ay ertelemeli kredi kampayası veriyor. 36 aya varan vade ve esnek ödeme seçenekleriyle ilgi gören Vakıfbank bayram kredisi, 1,51 faiz oranı avantajı sunuyor. Aynı zamanda 7 farklı geri ödeme seçeneği ile vatandaşlar rahat bir nefes alıyor. Bayramda planlarını ertelemek istemeyenler bu cazip teklifi değerlendirmeye başladı. Peki, bayram kredisi nedir? Ayrıca cep telefonunuz aracılığıyla da Bayram Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.
Sms ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;
Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS gönderebilirsiniz.