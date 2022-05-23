Bu yaz evlenecekler yaşadı! Bankaların evlilik kredisi başvuru şartları neler? Evlilik kredisi faiz oranları ne kadar? İş Bankası, Halkbank, Garanti...

Düğün sezonu açılmaya başlarken sevdiği kişiyle hayatını birleştirmek isteyenler düğün masraflarından korktuğu için bu süreci erteleyebiliyor. Bankalar evlilik kredisi imkanı sunarak daha kolay ve bütçeyi zorlamadan düğün yapılmasına olanak tanıyor. Peki Bankaların evlilik kredisi başvuru şartları neler? Evlilik kredisi faiz oranları ne kadar? 2022 Mayıs ayı bankaların evlilik kredisi başvuru süreci ile ilgili tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.