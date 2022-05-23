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Haberler Ekonomi Bu yaz evlenecekler yaşadı! Bankaların evlilik kredisi başvuru şartları neler? Evlilik kredisi faiz oranları ne kadar? İş Bankası, Halkbank, Garanti...

Bu yaz evlenecekler yaşadı! Bankaların evlilik kredisi başvuru şartları neler? Evlilik kredisi faiz oranları ne kadar? İş Bankası, Halkbank, Garanti...

Bu yaz evlenecekler yaşadı, düğün masraflarından korkanlara bankalardan cazip fırsatlar gelmeye devam ediyor. Düğün masraflarından korktuğu için bu süreci erteleyen veya eksik yapanlar bankaların evlilik kredisi imkanı ile ekonomik olarak rahat bir nefes alacak ve hayalindeki düğünü yapabilecek. Hangi bankaların ne kadar faiz oranları ile bu imkanı tanıdığı merak konusu oldu ve gündemde sıklıkla araştırılıyor. Bankaların evlilik kredisi başvuru şartları neler? Evlilik kredisi faiz oranları ne kadar? İş Bankası, Halkbank, Garanti ve daha pek çok bankanın şartlarını haberimizde derledik.

23.05.2022 12:01 - Son Güncelleme: 23.05.2022 12:01
Bu yaz evlenecekler yaşadı! Bankaların evlilik kredisi başvuru şartları neler? Evlilik kredisi faiz oranları ne kadar? İş Bankası, Halkbank, Garanti...

Düğün sezonu açılmaya başlarken sevdiği kişiyle hayatını birleştirmek isteyenler düğün masraflarından korktuğu için bu süreci erteleyebiliyor. Bankalar evlilik kredisi imkanı sunarak daha kolay ve bütçeyi zorlamadan düğün yapılmasına olanak tanıyor. Peki Bankaların evlilik kredisi başvuru şartları neler? Evlilik kredisi faiz oranları ne kadar? 2022 Mayıs ayı bankaların evlilik kredisi başvuru süreci ile ilgili tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

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Bu yaz evlenecekler yaşadı! Bankaların evlilik kredisi başvuru şartları neler? Evlilik kredisi faiz oranları ne kadar? İş Bankası, Halkbank, Garanti...

HALKBANK ÇEYİZ HESABI

Evlenmek isteyenlere; asgari 3 yıl birikim yaparak en geç 27 yaşına kadar ilk evliliklerini yapmaları koşulu ile devlet katkısına hak kazanmasına imkân veren tasarruf mevduat hesabıdır.

Bu yaz evlenecekler yaşadı! Bankaların evlilik kredisi başvuru şartları neler? Evlilik kredisi faiz oranları ne kadar? İş Bankası, Halkbank, Garanti...

T.C. vatandaşları ve Mavi Kart sahibi vatandaşlar Çeyiz Hesabı açabilir.
Yurt içi şubelerimizde, TL cinsinden açılabilir.
Bir kişi adına sadece tek bir Çeyiz Hesabı açılabilir.
18 yaşın altındaki kişiler veli/yasal vasi aracılığı ile Çeyiz Hesabı açabilir.
18 yaşın üzerinde ve 24 yaşını doldurmamış kişiler kendi adında Çeyiz Hesabı açabilir.

Bu yaz evlenecekler yaşadı! Bankaların evlilik kredisi başvuru şartları neler? Evlilik kredisi faiz oranları ne kadar? İş Bankası, Halkbank, Garanti...

Aylık veya 3 aylık ödeme planına göre düzenli ödeme yapılabilir.
Her 1 yıllık dönem içinde, aylık ödeme planında 3 defa, üç aylık ödeme planında 1 defa ödeme yapmama hakkı bulunmaktadır. Aksi durumda Çeyiz Hesabı için devlet katkısı alınamaz.
Asgari ödeme tutarların hesapta kalması koşulu ile faiz kaybı olmaksızın yılda 2 defa hesaptan para çekilebilir.

Bu yaz evlenecekler yaşadı! Bankaların evlilik kredisi başvuru şartları neler? Evlilik kredisi faiz oranları ne kadar? İş Bankası, Halkbank, Garanti...

Devlet katkısı hak kazanma koşulları nelerdir?
Asgari 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapılması
27 yaşını doldurmadan ilk evliliğin yapılması
Evlilik tarihinden sonraki 6 ay içinde gerekli belgelerle birlikte hesabın bulunduğu Halkbank Şubesi'ne başvurulması gereklidir.

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