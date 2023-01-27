Bu ürünlerin fiyatları sabitlendi kasada kuyruk oluştu! BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ 27 Ocak 2023! Kıyafet, tabak çanak...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin çağrısı üzerine dev zincir marketleri fiyat sabitleme uygulaması başlattı. ŞOK ve BİM marketlerinin de aralarında bulunduğu zincir marketlerde belirli bir tarihe kadar fiyatlarda oynama olmayacak. Öte yandan yeni BİM ve ŞOK 27 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İşte katalog ve fiyat sabitleme uygulaması hakkında detaylar...