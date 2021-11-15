Bu tarihte son! Tamamı 175.900 TL! 2021 Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 1,29% faizle alıyorsunuz! %50 ÖTV ve 4.000 TL indirim...

Kasım ayı kampanyası kapsamında Fiat Egea modellerinde 50.000 TL'ye 12 ay %1.29 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Aynı vakitte tüm Fiat Egea modellerini %50 ÖTV indirimi fırsatıyla satın alabilirsiniz. Fiat Panda modellerinde ise Kasım ayı kampanyasına özel 4.000 TL indirim sağlanıyor. Fiat 500 ve Fiat 500L modellerinde ise 10.000 TL'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Fiat 500L Cross 1.4 Fire 95 HP MT modeli %50 ÖTV dilimi fırsatıyla 260.000 TL fiyatla satılıyor.