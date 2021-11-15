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Haberler Ekonomi Bu tarihte son! Tamamı 175.900 TL! 2021 Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 1,29% faizle alıyorsunuz! %50 ÖTV ve 4.000 TL indirim...

Bu tarihte son! Tamamı 175.900 TL! 2021 Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 1,29% faizle alıyorsunuz! %50 ÖTV ve 4.000 TL indirim...

Peş peşe açıklama yapıldı. Fiat merak edilen 2021 model güncel sıfır vasıta modellerinin en yeni fiyatlarını sizler amacıyla bir araya getirdik. İşte Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo PanaRoma modellerinin merak edilen güncel fiyat listesi... Fiat markasından oluşturulan bildirime göre bu ay süresince geçerli olacak kampanya kapsamında tercih edilen Fiat aracı bilhassa Fiat Egea model ailesine katılmış ürünlerde 50.000 TL 12 ay 1.29 faiz oranıyla alabilirsiniz.

takvim.com.tr
15.11.2021 10:21 - Son Güncelleme: 15.11.2021 10:35
Bu tarihte son! Tamamı 175.900 TL! 2021 Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 1,29% faizle alıyorsunuz! %50 ÖTV ve 4.000 TL indirim...

Kasım ayı kampanyası kapsamında Fiat Egea modellerinde 50.000 TL'ye 12 ay %1.29 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Aynı vakitte tüm Fiat Egea modellerini %50 ÖTV indirimi fırsatıyla satın alabilirsiniz. Fiat Panda modellerinde ise Kasım ayı kampanyasına özel 4.000 TL indirim sağlanıyor. Fiat 500 ve Fiat 500L modellerinde ise 10.000 TL'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Fiat 500L Cross 1.4 Fire 95 HP MT modeli %50 ÖTV dilimi fırsatıyla 260.000 TL fiyatla satılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu tarihte son! Tamamı 175.900 TL! 2021 Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 1,29% faizle alıyorsunuz! %50 ÖTV ve 4.000 TL indirim...

Fiat Egea Cross Kaç Lira? Fiat Egea Cross Fiyatları Ne Kadar?

Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 200.900

Fiat Egea Cross Street 1.0 Firefly 100 HP 227.900

Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP 237.900

Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP 211.900

Fiat Egea Cross Urban 1.0 Firefly 100 HP 238.900

Bu tarihte son! Tamamı 175.900 TL! 2021 Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 1,29% faizle alıyorsunuz! %50 ÖTV ve 4.000 TL indirim...

Fiat Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP 248.900

Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP 265.900

Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP 227.900

Fiat Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP 54.900

Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 332.900

Bu tarihte son! Tamamı 175.900 TL! 2021 Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 1,29% faizle alıyorsunuz! %50 ÖTV ve 4.000 TL indirim...
Fiat Egea Kaç Lira? Fiat Egea Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Fiat Egea Fiyatları?
Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 175.900
Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 221.900
Fiat Egea Easy 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 244.900
Bu tarihte son! Tamamı 175.900 TL! 2021 Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 1,29% faizle alıyorsunuz! %50 ÖTV ve 4.000 TL indirim...

Fiat 500 X Kaç Lira? Fiat 500 X Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Fiat 500 X Fiyatları?

Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel 349.900

Fiat 500X Cross Plus 1.3 Fire 150 HP DCT Dizel Otomatik 427.900

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