Bu tarihlere dikkat! Tapu sahiplerine önemli uyarı! Bunu yapmayanın hakkı yanacak

Hisse payını satacak olan kişi noter kanalıyla bu payını diğer hissedarlara satış teklifini ihtarname olarak göndermelidir. Bu ihtarnamenin ardından diğer hissedarlar satışa çıkarılan hisseyi satın alsalar da almasalar da satışa çıkaran hissedar için mesele kapanacaktır. Eğer hissedarlar hisse payını satın almaya yanaşmazlarsa o zaman o hisse üçüncü kişilere satılabilir. Bu satışa da herhangi bir şekilde hissedarlar itirazda bulunamazlar.