Bu tarihlere dikkat! Tapu sahiplerine önemli uyarı! Bunu yapmayanın hakkı yanacak
Hisseli tapuya sahip gayrimenkullerde hisse sahiplerinin kendi hisse paylarını satmak istemeleri durumunda uygulanması gereken işlemler merak konusu oluyor. Bu işlemleri yapmadan hissesini satanların ise başı sıkıntıya girebiliyor. Hisse payını satmak isteyen kişi, noter kanalıyla diğer hissedarlara satış teklifini içeren bir ihtarname göndermelidir. Bu ihtarname sonrasında diğer hissedarlar satışa çıkarılan hisseyi satın alsalar da almasalar da, satışa çıkaran hissedar için sorun kapanmış olacaktır. Eğer hissedarlar hisse payını satın almaya yanaşmazlarsa, o hisse üçüncü kişilere satılabilir ve hissedarlar bu satışa herhangi bir şekilde itiraz edemezler.
Hisseli tapunun satılması konusunda herhangi bir engel yoktur. Kişinin mülkiyet hakkı devlet güvencesindedir ve bu mülkiyet üzerinde mülkiyet sahipleri istedikleri gibi tasarrufta bulunabilirler. Ancak bir gayrimenkulde hisseli ortaklık kurulmuşsa bunun bazı özel kuralları olabiliyor. Bu kurallara riayet edilmesi şartıyla hisseli tapular sahipleri tarafından istenildiği gibi satılabilirler.
Hisseli Tapu Satışı Nasıl Yapılmalıdır?
Hisseli tapusu olan kişiler kendilerine düşen hisse paylarını istedikleri gibi satabiliyorlar. Ancak bu satışlarda devreye önalım hakkı giriyor. Bir hisseli tapuda hisse payı satılacaksa o hissenin ilk alım hakkı diğer hissedarlardadır. Bundan dolayı bu önalım hakkı müessesesi kullanıldıktan sonra üçüncü kişilere satış yapılmalıdır.
Hisse payını satacak olan kişi noter kanalıyla bu payını diğer hissedarlara satış teklifini ihtarname olarak göndermelidir. Bu ihtarnamenin ardından diğer hissedarlar satışa çıkarılan hisseyi satın alsalar da almasalar da satışa çıkaran hissedar için mesele kapanacaktır. Eğer hissedarlar hisse payını satın almaya yanaşmazlarsa o zaman o hisse üçüncü kişilere satılabilir. Bu satışa da herhangi bir şekilde hissedarlar itirazda bulunamazlar.
Hisseli Tapuda Hisse Satışı: Haklarınızı Korumak İçin Dikkat Edin
Hisseli tapuya sahip gayrimenkullerde hisse sahiplerinin kendi hisse paylarını satmak istemeleri durumunda, bazı önemli işlemlerin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu işlemleri yapmadan hissesini satanlar, hukuki sorunlarla karşılaşabilirler. Hisseli tapu sahipleri, haklarını korumak için gerekli adımları atmak zorundadırlar.
Hisseli tapuya sahip olan gayrimenkullerde hisse sahipleri çeşitli sorunlarla karşılaşabilirler. Bu hissedarlık genellikle miras yoluyla kurulsa da bazen yatırım amaçlı hisseli gayrimenkul satın alınabilir. Bu durumda taraflar arasında belirli haklar ve yükümlülükler bulunmaktadır. Bu nedenle hisseli tapulara sahip olan gayrimenkul sahipleri, hisse paylarının satışını gerçekleştirmek istediklerinde genellikle sorunlarla karşılaşabilirler.