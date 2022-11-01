Bu tarihlere dikkat! Altını olana ardı ardına uyarı geldi! Elinde 1 gram bile altını olanlar hemen bakın! 1 Kasım 2022 altın fiyatları
Altın fiyatları haftanın ikinci prosedür gününde de aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Fed faiz kararı evveli altın, düşmeye devam ediyor. Altın fiyatları adeta tuzla buz oldu. Peki bugün altın fiyatları güncel ne kadar? İşte 1 Kasım 2022 altın fiyatları. İslam Memiş altın almak isteyen vatandaşların şu an altın alınır mı? Sorusuna da cevap vermiştir. Alın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, enflasyon görünümü raporunun açıklanmasının ardından, altın bağlamında bu vakte kadar hiç duyulmamış açıklamalarda bulunarak altının çıkmaza girdiğini söyledi. Her an her şey olma ihtimalini belirtirken yatırımcıları her hale karşılık hazırlıklı olmalarını istedi.
Milyonlarca yatırımcı bağlamında güncel altın fiyatları takip ediliyor. Kasım ayına girilmesi ile eş güdümlü altındaki düşüş devam ediyor. Altının ons fiyatı 1637 dolara kadar geriledi. Altın fiyatları adeta tuzla buz oldu. Elinde 1 gram bile altını olan anında baksın! 1 Kasım 2022 canlı altın fiyatları… Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle çoğu kez değişiyor. Altın fiyatları, bu hafta dalgalı seyir izledi. Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar altın fiyatlarının ne olacağını merak ediyor. Altn ve pazar uzmanı İslam Memiş, altın amacıyla her an herşeye hazır olun uyarısı yaptı.
Avrupa Merkez Bankası, resesyonu dikkate alarak yine agresif faiz artırımına gitti. Banka, Ekim ayı toplantısında 75 baz puanda faiz artırımı yaptığın duyurdu. Bunun nedeni enflasyon olsa da işe yaramayan bir süreç bulunduğu herkesçe görülüyor. Kararın sonrasında konuşma yapan AMB Başkanı Christine Lagarde, "Faiz oranlarını daha çok artırmayı ve orta vadede enflasyon amacı yakalamak istediklerini, 2022 yılının kalanında ekonominin büyük oranda yavaşlayacağını" belirtti. Yani, 2022'nin son aylarıyla alakalı bir umudumuz yok.
FED, kuyruğu istediği kadar dik tutsun önümüzdeki birkaç ay onlar amacıyla de sorun. Dolar endeksinin, 113,35'ten 109,37'ye gerilemesi, Comex'ten çıkışın sürat kazanması, fiziki altın ile gümüş talebindeki artış, yatırımcının bundan sonra problemleri satın almaya başlayacağına işaret. FED Başkanı Jerome Powell, tüm toplantılarda gelecekle alakalı belirsizliği vurguluyor. Enflasyonun kalıcılığını itiraf etmeleri ise büyük bir başarıdır.
Altınım Var Ne Yapayım?
Ay içerisinde bazı günlerdeki altın düşüşlerine kanılmaması ve altının elden çıkarılmaması gerektiğini söyleyen İslam Memiş altını olanların birazcık daha sabretmesini duyurmuştur.