Bu tarihlere dikkat! Altını olana ardı ardına uyarı geldi! Elinde 1 gram bile altını olanlar hemen bakın! 1 Kasım 2022 altın fiyatları

Milyonlarca yatırımcı bağlamında güncel altın fiyatları takip ediliyor. Kasım ayına girilmesi ile eş güdümlü altındaki düşüş devam ediyor. Altının ons fiyatı 1637 dolara kadar geriledi. Altın fiyatları adeta tuzla buz oldu. Elinde 1 gram bile altını olan anında baksın! 1 Kasım 2022 canlı altın fiyatları… Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle çoğu kez değişiyor. Altın fiyatları, bu hafta dalgalı seyir izledi. Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar altın fiyatlarının ne olacağını merak ediyor. Altn ve pazar uzmanı İslam Memiş, altın amacıyla her an herşeye hazır olun uyarısı yaptı.