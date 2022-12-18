Bu tabloya bakan 2023 maaşını öğreniyor! Emekli, memur, asgari ücretli zamlı maaşları ne kadar olacak? Net zam oranı verildi

Milyonların gözü emekli, memur, asgari ücretli yapılacak zam oranında. Asgari ücrette beklentiler 7 bin 750 TL- 8 bin 500 TL arasında. Ekonomist Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak A Haber ekranlarında asgari ücrete dair rakam verdi. Yılın bitmesine az bir vakit kalmışken çalışan ve emekliler büyük bir merakla açıklanacak zam miktarlarını bekliyor. Bu hususta her gün yeni haberler çıkıyor. Ocak ayında asgari ücretlilerin yanısıra milyonlarca bireyin de maaşlarında artış olacak.