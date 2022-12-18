Bu tabloya bakan 2023 maaşını öğreniyor! Emekli, memur, asgari ücretli zamlı maaşları ne kadar olacak? Net zam oranı verildi
Henüz ne kadar artış yapılacağı belli olmasa da uzmanlar enflasyon oranları ve geçmiş maaş artışları üzerinden birtakım tahminlerde bulunuyorlar. Şu an birçok uzman yüzde 15 oranında bir zam geleceğini tahmin ediyorlar. Eğer tahmin edildiği gibi olursa Bağ-Kur 'lu emeklilerin 4.800 TL civarına çıkacaktır. SSK'lı emeklilerin maaşı ise 5.000 TL'nin üzerinde olacaktır. Memur maaşlarında ise kıdem ve pozisyona göre değişmekle birlikte en düşük maaş 10.000 TL'yi geçecektir.
18.12.2022 16:02 - Son Güncelleme: 18.12.2022 16:03
Milyonların gözü emekli, memur, asgari ücretli yapılacak zam oranında. Asgari ücrette beklentiler 7 bin 750 TL- 8 bin 500 TL arasında. Ekonomist Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak A Haber ekranlarında asgari ücrete dair rakam verdi. Yılın bitmesine az bir vakit kalmışken çalışan ve emekliler büyük bir merakla açıklanacak zam miktarlarını bekliyor. Bu hususta her gün yeni haberler çıkıyor. Ocak ayında asgari ücretlilerin yanısıra milyonlarca bireyin de maaşlarında artış olacak.
Eğer Ocak ayında taban aylıklarda da bir artış yapılırsa bu halde maaşlarda hatırı sayılır bir yükseliş olmasını sağlayacaktır.
2023 Asgari ücret kaç TL? İşte yüzdelik dilimde konuşulan olası yeni maaş rakamları...