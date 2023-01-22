Bu sabah hesabınızı kontrol edin! Paralar hesaplara yatmaya başladı! 4a, 4b, 4c'linin cebi BAYRAM EDECEK! SSK, Bağ-Kur en düşük 5500 TL maaş alanlar...
Emekli ve memur maaşları zam farkları için araştırmalar hızlandı. Milyonlarca emekli ve memur maaş farklarının yatacağı tarihi bekliyor. TÜİK'in enflasyon verilerini açıklaması sonrası en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL oldu. SSK emekli maaş takvimine göre tahsis numarası son rakamı 6 olanların ödemeleri ayın 22'sinde bugün başladı. İşte detaylar...
22.01.2023 10:22 - Son Güncelleme: 22.01.2023 10:22
Ocak ayıyla birlikte emekli ve memura zam yağdı. Milyonlarca emekli ve için Ocak zam ayı oldu. Zam oranı enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.47, memur emeklilerinin yüzde 16.48 çıktı. Refah payı düzenlemesiyle de yüzde 30'a yükseltildi. Taban aylık da ek ödeme dahil 5 bin 500 lira oldu.
Emekliler maaşlarının dışında bir de vergi iadesinin yerine gelen ek ödemeyi alıyor. Bu ek ödemenin oranı aylığın yüzde 4'ü, belirli tutarın altındakilerde ise yüzde 5'i oranında oluyor.
Yani aylıkların yüzde 4'ü-5'i kadar bir miktar hesaplanarak ücretlerine ekleniyor. Bankaya yatan aylığın içinde ek ödeme de bulunuyor. Zam oranları bankaya yatan miktara değil, emeklinin net maaşına yansıtılıyor.