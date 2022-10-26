Bu paraya TOKİ'de bile bulamazsınız! SGK, Milli Emlak, Belediyeler! 10 sene vadeli satılık kamu konutları fiyat listesi belli oldu!
Emlak sıkıntısının bulunduğu şu zamanlarda yapılacak olan yeni bir lojman satışı çoğu ailenin mutlu olmasını sağlayacaktır. Tüm bu veriler ışığında SGK, Milli Emlak, Belediyelerden konutları daha makul fiyatlı bir şekilde alabilirsiniz. Peki, satış listelerinde neler vardır? İşte bu soruya dair merak edilen ayrıntıların tamamı!
26.10.2022 13:21 - Son Güncelleme: 26.10.2022 13:23
Geçtiğimiz yılın Ocak ayında çok sayıda kurum ellerinde ki kamu konutlarını makul vade imkanları ile satacaklarını ilan etmişlerdi. Bu durum ev sahibi olmak isteyen lakin bunun için yeteri kadar parasal birikimi olmayan kişileri olabildiğince sevindirmiştir. Üstelik bu satışlara başvurmakta olabildiğince basitti ve bu sayede çoğu dar gelirli aile kirada oturmak yerine kendi evlerinde oturma ihtimaline erişmişti.