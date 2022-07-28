Bu meslekleri yapanlara para desteği verilecek! KOSGEB’den dev hibe ödemesi: 150, 200, 250 bin TL! Tamircilik, boyacılık, bakırcılık, örgü...

İş kurmak isteyenler ancak maddi gücü olmayanlara KOSGEB'den duyuru geldi. Geçmişte popüler olan ve çok para kazandıran bir çok meslek günümüzde artık eskisi kadar ilgi görmüyor. Bu noktada KOSGEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılmasına yönelik yeni adımlar geldi.