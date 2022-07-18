Bu listede adı olanlar 5394 TL ödeme alacak! SGK duyurdu başvuru şartı aranmıyor! E-Devlet'ten doğum yerinizin 6. ve 8. harfini girerek...

5510 ve 5434 sayılı Kanunlar gereğince; harp/vazife malullüğünü gerektiren sebeplerle hayatını kaybeden ya da harp/vazife malulü olan personelin;

Dul/yetimlerine ya da kendilerine SGK tarafından aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olmak üzere, başvuru tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde ve takip eden her yıl ek ödeme yapılır.