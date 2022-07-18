Bu listede adı olanlar 5394 TL ödeme alacak! SGK duyurdu başvuru şartı aranmıyor! E-Devlet'ten doğum yerinizin 6. ve 8. harfini girerek...
E-devlet üzerinden başvurular alınmaya devam ediyor. Devletten 3667, 5501, 5394 TL para yardımı! Bazı kişiler başvuru şartlarına takılmadan ödeme alabiliyor. Yılda bir kez ödenen eğitim yardımı SGK eğitim yardımı başvurularının nasıl yapıldığı bir çok kişinin kafasında soru işareti. Eğitim Öğretim yardımı talepleri tek bir tıkla internet ortamında yapılabiliyor. T.C. Kimlik Numarası, doğum tarihi ve Doğum yerinizin 6. ve 8. harfini girerek sorgulama da yapabilirsiniz. İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı her yıl gencinden yaşlısına milyonlarca kişiye sosyal yardım programları kapsamında düzenli ödeme yapıyor. Bazı ödemeler de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından veriliyor. Eğitim öğretim yardımı da SGK tarafından ödenmektedir. 2022/2023 eğitim öğretim yılında 2022 SGK eğitim yardımı zamlı olarak ödenecek. 2022/2023 eğitim öğretim yılında SGK eğitim yardımı zamlı olarak ödenecek. Peki Eğitim öğretim yardımı kimlere, ne kadar verilir? SGK duyurdu başvuru şartı aranmıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...
5510 ve 5434 sayılı Kanunlar gereğince; harp/vazife malullüğünü gerektiren sebeplerle hayatını kaybeden ya da harp/vazife malulü olan personelin;
Dul/yetimlerine ya da kendilerine SGK tarafından aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olmak üzere, başvuru tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde ve takip eden her yıl ek ödeme yapılır.