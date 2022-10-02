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Haberler Ekonomi Bu kişilerin EYT gayesi yok! 45-46-49-52 yaş + 1997-1999-2000-2006-2007 Sigorta prim yılına göre erken emeklilik GRAFİĞİ! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c değişiyor, artık...

Bu kişilerin EYT gayesi yok! 45-46-49-52 yaş + 1997-1999-2000-2006-2007 Sigorta prim yılına göre erken emeklilik GRAFİĞİ! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c değişiyor, artık...

Milyonlarca kişinin hayali refah bir emeklilik hayatıdır ve buna bir an önce kavuşmak ister. SGK-SSK'dan yüzleri güldürecek erken emeklilik detayı geldi ve milyonlarca kişi ayrıntıları araştırmaya başladı. Şartları tamamlayanlar için erken emeklilik mümkün, böylece beklemenize gerek kalmadan istenilen hayat kavuşmak mümkün. En önemli şartlardan biri 1999 yılı öncesinde sigorta başlangıcının olması, ayrıca 3600 gün, 4500 gün ve borçlanma ile de bu hakkı elde ediliyor. İşte erken emeklilik ile ilgili tüm şartlar

takvim.com.tr
02.10.2022 17:04 - Son Güncelleme: 02.10.2022 17:04
Bu kişilerin EYT gayesi yok! 45-46-49-52 yaş + 1997-1999-2000-2006-2007 Sigorta prim yılına göre erken emeklilik GRAFİĞİ! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c değişiyor, artık...

Milyonlarca kişinin hayali refah bir emeklilik hayatıdır ve buna bir an önce kavuşmak ister. SGK-SSK'dan yüzleri güldürecek erken emeklilik detayı geldi ve milyonlarca kişi ayrıntıları araştırmaya başladı. Şartları tamamlayanlar için erken emeklilik mümkün, böylece beklemenize gerek kalmadan istenilen hayat kavuşmak mümkün. İşte erken emekliliğe dair gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu kişilerin EYT gayesi yok! 45-46-49-52 yaş + 1997-1999-2000-2006-2007 Sigorta prim yılına göre erken emeklilik GRAFİĞİ! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c değişiyor, artık...

Çalışanların emeklilik dönemleri yaş, prim günü ve sigortalı olma tarihine göre hesaplanıyor.

Bu kişilerin EYT gayesi yok! 45-46-49-52 yaş + 1997-1999-2000-2006-2007 Sigorta prim yılına göre erken emeklilik GRAFİĞİ! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c değişiyor, artık...

9 Eylül 1999 yılından önce 4a, 4b, 4c kategorilerinde çalışanlar, 15 senelik hizmet zamanını ve 3600 prim gününü tamamlayarak erken emekli olma hakkı kazanıyor.

Bu kişilerin EYT gayesi yok! 45-46-49-52 yaş + 1997-1999-2000-2006-2007 Sigorta prim yılına göre erken emeklilik GRAFİĞİ! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c değişiyor, artık...

Çalışma hayatına giren pek çok insanın hayali emekli olmak. Hayatının belli bir döneminde sigortalı olarak işe girenlerin ne zaman emekli olacağı sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim günü gibi etkenlere bağlı olarak hesaplanıyor.

Bu kişilerin EYT gayesi yok! 45-46-49-52 yaş + 1997-1999-2000-2006-2007 Sigorta prim yılına göre erken emeklilik GRAFİĞİ! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c değişiyor, artık...

Ülkemizde erkeklerde en erken emeklilik yaşı 60 olarak ifade edilirken, kadınlarda 58 yaş şartı uygulanıyor.

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