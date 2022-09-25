Bu kişilerin EYT derdi yok! 45-48-52 yaşında emekli olabilirsiniz! 1997-1998-1999-2000-2002-2008 SGK prim başlangıcına göre erken emeklilik yaş TABLOSU!
Milyonlarca çalışan yaşlılığında maaşını alarak rahat bir yaşam sürmeyi planladığı için sıklıkla emekli olacağı zamanı araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı durumlarda mevcut tarihin daha erkene çekilmesini sağlıyor ve bunun için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. SGK'dan borçlanma yoluyla emeklilik tarihinizi 6 yıl erkene çekmeniz mümkün. Bunun için kadınlarda doğum erkeklerde ise askerlik borçlanması yapılması gerekiyor. İşte erken emekliliğe dair merak edilenler!
25.09.2022 18:15 - Son Güncelleme: 25.09.2022 18:15
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen şartların yerine getirilmesi sonrasında emeklilik hak ediliyor. Sigortalılık başlangıç tarihi, primlerin ödendiği süre, yaş şartının tamamlanması gibi koşullar bu noktada oldukça önemli. Emekli olunacak tarih milyonlarca çalışan tarafından sıklıkla araştırılsa da bazı borçlanmalar ile bu tarihi öne alabilmek mümkün. Hatta 6 yıl erkene çekebilirsiniz, bunun için doğum ve askerlik borçlanmalarının şartlarını taşımak ve SGK'ya başvuruda bulunmak gerekiyor. İşte merak edilenler...