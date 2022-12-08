Bu kişilere emeklilik hakkı ÇIKTI! EYT'siz beklemeden hemen şimdi! Erken emeklilik için bunu yapın! 38, 39, 40, 45, 52 yaşına basar basmaz...
Erkenden emeklilik hayatı yaşamak isteyenleri kapsıyor. Bazı durumlarda çalışanlara erken emeklilik fırsatı doğuyor. Peki nasıl erken emekli olunur? Erken emeklilik şartları neler? Kimler erken emekli olabilir? Yıl, yaş ve prim şartı detayı! 38, 39, 40, 45, 52 yaşına basar basmaz...
08.12.2022 13:11 - Son Güncelleme: 08.12.2022 13:11
Milyonlarca kişi EYT yasasını beklerken diğer vatandaşlar da EYT'siz emeklilik haklarını araştırıyor. EYT'siz erken emeklilik fırsatı doğdu! Peki nasıl?
Erken emeklilik herkesi hayali! Bilindiği üzere emekli olmak için yasada yer alan bazı şartları taşımak gerekiyor.
Yasada belirlenen hizmet süresi ve prim gününü dolduran çalışanın kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılması mümkün. Nasıl mı? Söz konusu çalışan; Mayıs 2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran kadın çalışan 50, erkek de 55 yaşında emekli aylığına hak kazanıyor. 3600 gün yaşlılık, ölüm, malullük sigortaları primi ödeyenler istekleri halinde emekli olabiliyor.