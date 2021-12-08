Bu kişilerde emeklilik yaşı değişiyor! Kritik tarih belli oldu! Yıpranma, erken emeklilik, tazminat imkanı da yanında! 43 ya da 60 yaşında... TSK personeline yönelik yıpranma, erken emeklilik, okulda geçen sürelerin emekliliğe eklenmesi, tazminat gibi önemli imkanlar tanınıyor. Örneğin söz konusu tarihten önce göreve başlayan personel 43 yaşında emekli olabilirken, sonra başlayanlarda yaş şartı 60'a çıkıyor. TSK personelinin bu tarihteki hizmet süresine yıpranma da ilave edilerek bulunan toplam hizmet süresine göre emeklilik şartları da tespit ediliyor.