Bu kişiler EYT’yi oturup beklemese de olur! Artık 38-39-40-45-52 yaşında erken emeklilik mümkün! EYT’SİZ 1999-2000-2007-2008-2010 SGK prim yıl denklemine göre erken emeklilik DİZELGESİ!

Ülkemizde yasa kapsamında belli bir yaşı dolduran, belli bir gün sayısınca prim ödeyen ve sigorta olduktan sonra kadınlar için 20, erkekler içinse 25 senenin geçip gitmesini bekleyenlere emeklilik hakkı doğuyor. Bu anlamda yaş, prim gün adedi ve sigortalı olma zamanı gibi şartları yerine getirenler de bu hakkı elde ediyor. Bu şartlarda aranan süreler bazı durumlarda daha düşürülerek değişik emeklilik seçenekleri de sunulabiliyor. Sihirli rakam olan 3600. İşte erken emeklilik yolları ve EYT son durum haberimizde!