Bu kişiler EYT’yi gözlemesin! 45-47-43-54 yaşında erken emeklilik olası! EYT’SİZ 1996-1998-1990-2007-2008-2009 SGK PRİM YILA göre erken emeklilik LİSTESİ!

Yaş bekleyenlere emeklilik müjdesi geldi. 10 yıl sigortası olan anında emekli olabilir. 1800 gününüz dolduğu an istisnai durumlarda normal süreden daha erken emekli olma imkanı var. İşçilerin emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa yetişme ve prim günü ödeme şartları aranıyor. Eğer doğuştan bir engel var ise, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emekli olabiliyor.