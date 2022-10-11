Bu kişiler EYT'yi gözetmesin! Bundan sonra 40-45-52-51 yaşında erken emeklilik hayal olmaktan çıktı! EYT YAŞ şartsız 1998-2001-2008-2009 SGK prim yıl dengesine göre erken emeklilik KADROSU!
Erken yaşta emekli olma imkanı hayal olmaktan çıktı. Emeklilik hayali kuran vatandaşlar çok bilmese de bazı şartlarda erken emeklilik mümkün olabiliyor. Yıllar boyunca iş hayatında yer alan çalışanların en büyük hayali ise kuşkusuz erken emeklilik oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu içinde sigortalı olarak çalışan milyonlarca şahıs hayalini kurduğu emeklilik amacıyla gün saymaktadır. Emekli olabilmek amacıyla gerekli sigortalı olma zamanı, yaş ve prim gibi şartları yerine getirmeyi bekleyen vatandaşlar bir taraftan da nasıl erken emekli olabileceklerinin incelemelerini yapmaktadır. İşte erken emeklilik ile ilgili bilinmesi gereken detaylar...
Erken emekli olabilmek milyonlarca çalışanın her zaman hayali olmaktadır. Bu anlamda erken emeklilik her zaman mühim konular arasında yer almıştır. Türkiye'de milyonlarca sigortalı çalışan emekli olacağı günün hayallerini kurmaya devam ediyor. Çalışanlar iş yaşamına başladıkları andan itibaren "Ne zaman emekli olurum?" sorusuna cevap arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) sigortalı olarak bildirilen ve çalışma hayatına sigorta kollarından birine bağlı olarak devam eden vatandaşlar emeklilik vakti hesaplaması ve sorgulaması yapıyor. İşte erken emeklilik yolları...
Emeklilik için gün sayanlar için bazı şartlarda hemen maaş bağlanma imkanı sunuluyor. Süre altı yıla kadar kısalıyor. Milyonlarca çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emeklilik koşulları hakkında araştırma yapıyor.
Çeşitli nedenlerden ötürü bazı vatandaşlara erken emeklilik hakkı tanınıyor. Pek çok durumda olduğu gibi bazı sağlık durumlarının tespiti halinde de vatandaşlara bu hak veriliyor. Ayrıca diğer durumlarda da bu haklar daha erken yaşta maaş alma şansı da var.
EMEKLİLİK TAKVİMİ
31.12.2008 ~ 2009 7100 gün 60 yaş
09.09.1999 ~ 31/12/2008 7000 gün, 60 yaş
24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün, 58 yaş
24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün, 57 yaş
24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün, 56 yaş
24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün, 55 yaş
24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün, 54 yaş
24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün, 53 yaş
24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün, 52 yaş
24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün, 51 yaş