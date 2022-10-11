Bu kişiler EYT’yi gözetmesin! Bundan sonra 40-45-52-51 yaşında erken emeklilik hayal olmaktan çıktı! EYT YAŞ şartsız 1998-2001-2008-2009 SGK prim yıl dengesine göre erken emeklilik KADROSU!

Çeşitli nedenlerden ötürü bazı vatandaşlara erken emeklilik hakkı tanınıyor. Pek çok durumda olduğu gibi bazı sağlık durumlarının tespiti halinde de vatandaşlara bu hak veriliyor. Ayrıca diğer durumlarda da bu haklar daha erken yaşta maaş alma şansı da var.