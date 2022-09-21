Bu kişiler EYT’yi beklemese de olur! 39-44-45-46 yaşında erken emeklilik! 1997, 1998, 1999, 2002, 2008, 2016! Prim, sigorta tarihine göre erken emeklilik yaş tablosu açıklandı!

1- Kimler malulen emekli olabilir?

Bir işverene bağlı işçi olarak çalışanlar, kendi adına Bağ-Kur'lu olarak çalışanlar ve kamu görevlileri; çalışma gücünü ya da iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle meslekte çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmesi halinde malulen emekliliğe ya da bir başka deyişle sakatlık nedeniyle emekliliğe hak kazanıyor.