Bu kişiler EYT'siz 4,6,8,10,15 YIL erken emekli olacak! 2000-2002-2005-2008 sigortalılara 1800x4500 prim 45-46-50-52 yaş yeterli! SSK, Bağkur'lular 4680 güne kadar...

Özellikle de emeklilik için gerekli primin ödenmesi ve sigortalılık süresi ile yaşın doldurulması bekleniliyor. Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı, ilk sigorta başlangıç tarihinize göre belirleniyor. Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli.