Bu kişiler EYT'den sayılmayacak! Emeklilikle ilgili SGK'dan yeni açıklama geldi! 1999-2000-2008 yıl, prim güne ince ayar! Bağkur'lular iptal ederek...
EYT başvurularıyla ilgili son detaylar ortaya çıktı. Bu kapsamda bazı kişiler EYT hakkını kazanmalarına rağmen emeklilik işlemlerini tamamlayamıyor. Bu durumda dikkate alınması gereken bazı hususlar bulunuyor. İşte konu hakkında detaylar haberimizde...
14.06.2023 16:43 - Son Güncelleme: 14.06.2023 16:43
Emeklilikle ilgili gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Bazı kişilerin EYT başvurusu alınsa bile emeklilik işlemleri tamamlanmıyor. İşte merak edilen detaylar haberimizde...
E-Devlet üzerinden 80 defa kayıt yaptırandan, iki-üç yıllık prim eksiğine karşın "ya tutarsa" diye başvuru yapanlar gibi ilginç örnekler de SGK çalışanlarını boş yere meşgul ediyor.
ÜÇ KOLDAN BAŞVURAN DA VAR
İnternet üzerinden yapılan mükerrer başvurular SGK çalışanlarının işlem yükünü artırırken, mevcut başvuruların da hızlı sonuçlanmasını engelliyor.