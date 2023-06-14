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Haberler Ekonomi Bu kişiler EYT'den sayılmayacak! Emeklilikle ilgili SGK'dan yeni açıklama geldi! 1999-2000-2008 yıl, prim güne ince ayar! Bağkur'lular iptal ederek...

Bu kişiler EYT'den sayılmayacak! Emeklilikle ilgili SGK'dan yeni açıklama geldi! 1999-2000-2008 yıl, prim güne ince ayar! Bağkur'lular iptal ederek...

EYT başvurularıyla ilgili son detaylar ortaya çıktı. Bu kapsamda bazı kişiler EYT hakkını kazanmalarına rağmen emeklilik işlemlerini tamamlayamıyor. Bu durumda dikkate alınması gereken bazı hususlar bulunuyor. İşte konu hakkında detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
14.06.2023 16:43 - Son Güncelleme: 14.06.2023 16:43
Bu kişiler EYT’den sayılmayacak! Emeklilikle ilgili SGK’dan yeni açıklama geldi! 1999-2000-2008 yıl, prim güne ince ayar! Bağkur’lular iptal ederek...

Emeklilikle ilgili gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Bazı kişilerin EYT başvurusu alınsa bile emeklilik işlemleri tamamlanmıyor. İşte merak edilen detaylar haberimizde...

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Bu kişiler EYT’den sayılmayacak! Emeklilikle ilgili SGK’dan yeni açıklama geldi! 1999-2000-2008 yıl, prim güne ince ayar! Bağkur’lular iptal ederek...

BAŞVURULAR GEÇERSİZ SAYILIYOR

Başvurular için işlemler tamamlanırken mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz sayılıyor.

Bu kişiler EYT’den sayılmayacak! Emeklilikle ilgili SGK’dan yeni açıklama geldi! 1999-2000-2008 yıl, prim güne ince ayar! Bağkur’lular iptal ederek...

E-Devlet üzerinden 80 defa kayıt yaptırandan, iki-üç yıllık prim eksiğine karşın "ya tutarsa" diye başvuru yapanlar gibi ilginç örnekler de SGK çalışanlarını boş yere meşgul ediyor.

Bu kişiler EYT’den sayılmayacak! Emeklilikle ilgili SGK’dan yeni açıklama geldi! 1999-2000-2008 yıl, prim güne ince ayar! Bağkur’lular iptal ederek...

ÜÇ KOLDAN BAŞVURAN DA VAR

İnternet üzerinden yapılan mükerrer başvurular SGK çalışanlarının işlem yükünü artırırken, mevcut başvuruların da hızlı sonuçlanmasını engelliyor.

Bu kişiler EYT’den sayılmayacak! Emeklilikle ilgili SGK’dan yeni açıklama geldi! 1999-2000-2008 yıl, prim güne ince ayar! Bağkur’lular iptal ederek...

EYT'den yararlanmak için internetten, posta yoluyla hem de doğrudan SGK merkezlerine olmak üzere aynı anda üç yoldan başvuru yapanlar da bulunuyor.

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