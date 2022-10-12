Bu kişiler EYT'den muaf! Bundan sonra 40-45-52-51 yaşında erken emeklilik hayal olmaktan çıktı! EYT YAŞ şartsız 1998-2001-2008-2009 SGK prim yıl dengesine göre erken emeklilik KADROSU!

Erken yaşta emekli olma imkanı hayal olmaktan çıktı. Emeklilik hayali kuran vatandaşlar çok bilmese de bazı şartlarda erken emeklilik mümkün olabiliyor. Yıllar boyunca iş hayatında yer alan çalışanların en büyük hayali ise kuşkusuz erken emeklilik oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu içinde sigortalı olarak çalışan milyonlarca şahıs hayalini kurduğu emeklilik amacıyla gün saymaktadır. Emekli olabilmek amacıyla gerekli sigortalı olma zamanı, yaş ve prim gibi şartları yerine getirmeyi bekleyen vatandaşlar bir taraftan da nasıl erken emekli olabileceklerinin incelemelerini yapmaktadır. İşte erken emeklilik ile ilgili bilinmesi gereken detaylar...