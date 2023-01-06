Bu kişiler EYT’den muaf! 2000-2002-2004-2008-2009 sigortalılar EYT’ye 1 kala 2-4-6-8 yılla erken emekli olacak! Staj avantajı ve 45-48 yaş indirimi...

Emekli olmak isteyen vatandaşları ilgilendiren haber geldi. EYT'den yararlanamayanlar için 2. plan açıklandı. Böylece bazı durumlarda 2,4,6,8, 10 yılda erken emekli olabileceksiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu aşağıda yer alan meslek gruplarına ve şartlara bağlı olarak emeklilik sağlıyor. İşte erken emekli olmak için bilinmesi gerekenler...