Bu kadarını ne alan ne satan hesap etmedi! Gram, çeyrek, yarım, tam, ATA altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları ezber bozdu!
26 Ağustos 2022 altın fiyatları gündemede yer alıyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ATA altın ne kada,r kaç TL? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları ezber bozdu. Bu kadarını ne alan ne satan hesap etmedi! Son dakika rakamlar değişti. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş piyasaları alt üst edecek açıklamalarda bulundu. Memiş, ''Bu hafta cuma günü Fed Başkanı'nın konuşması var. Çok önemli olacak, cuma günü piyasalarda dalgalanma olabilir. Fed'in faiz artırımına dair bir ipucu aranacak. Cuma günü dalgalanma olursa şimdiden bunun hazırlığını yapmanız gerekiyor.'' dedi. İşte güncel altın fiyatları ve Memiş'in açıklamaları...
Hafta sonuna gelinirken yatırımcılar haftanın son gününde altın fiyatlarını ve 'gram, çeyrek, yarım, tam, ATA altın alınır mı, satılır mı?' sorusunun yanıtını arıyor. Piyaslarda FED kararı beklenirken hareketlilik de devam ediyor. Uzman isim altında son durumu açıkladı ve tahminlerini söyledi.
"SABIRLI OLMAK GEREKİYOR"
Gümüş sikkelerin çok yakında hayatımızda olacağını söyleyen İslam Memiş, "Gümüş sikkeler 20, 10 ve 5 gram olarak basıldı. Tıpkı çeyrek altın gibi ziynet eşyası olarak kullanılacak. 20 gramlık gümüş sikke 240 lira, 10 gram 120 lira, 5 gramı ise 60 lira. Artık düğün ve damadın yakasında bu gümüş sikkeler görülürse kimse şaşırmasın" diye konuştu.
Memiş, "Gümüş yatırımcısı sabrederse bu sabrının karşılığını alabilir" diyerek konuşmasına şöyle devam etti:
"Bundan 2 yıl önce gümüşün fiyatı 2,5 liraydı. Bugün 12 liraya yakın bir seviyede. Bir yıldır merkez bankalarının politikalarından dolayı gümüş baskılanıyor. Yükselişi altına kıyasla daha hızlı oluyor. Sabrı seven bir emtia. Uzun vadede yatırımcı olmak gerekiyor"