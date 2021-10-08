Bu iznini kullanmayanlar dikkat! Yüzde 50 zamlı ücret alabilirsiniz! İstifa edip tazminatınızı da alın!

SÜT İZNİ TOPLUCA KULLANILAMAZ

Uygulamada vakit vakit süt izninin haftalık ya da senelik olarak detaylı şekillerde toplu olarak kullandırıldığı görülüyor. Yargıtay'a göre süt izni yasadan kaynaklanan bir mazeret izni ve meşru haktır. Süt izni, bu özelliğinden kaynaklı ertelenemez ve sonradan kullanılamaz. İşçi süt iznini toplamak amacıyla toplu kullanma isteğinde bulunamaz. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Esas No: 2017 / 4543, Karar No: 2017 / 7375)