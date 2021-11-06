Bu indirimler her zaman denk gelmez! BİM 9 Kasım 2021 aktüel kataloğuyla kışa özel şahane fırsatlar ayağıza geliyor. BİM'de bu hafta Altınbaşak Çörekotlu & Kinoalı Labneli Sandviç Kraker, Luppo Çikolata Kaplamalı Sandviç Kek, Dido Sütlü Çikolata Kaplamalı Gofret, Boombastic Çikolata Kaplı Hindistan Cevizli Karamelli Bar, Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı, Casilli 3'lü Soft Touch Slip, Newgen Yüz Serumu ve Sırım Sırım Erken Hasat Sızma Zeytinyağı ürünleri dikkat çekecek. İşte BİM 9 Kasım 2021 aktüel kataloğu ürünleri...