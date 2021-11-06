Bu indirimler her zaman denk gelmez! BİM 9 Kasım 2021 aktüel kataloğuyla kışa özel şahane fırsatlar ayağıza geliyor!
Gelecek hafta salı günü BİM'in şubelerini ziyaret edenlere özel onlarca ürün indirimli olarak raflarda bulunacak. Listede yer alan ürünleri merak edenlerin dikkatini çekecek seçenekler arasında A Plus Naturals Saç Bakım Şampuanı, Newgen Yüz Serumu, Jkosmec Yüz Maskesi, L'oreal Maskara+ Micellar Makyaj Temizleme Suyu, Dermokil Saç Bakım Maskesi, Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı, Bentini Ekose Pijama Takımı, Casilli 3'lü Soft Touch Slip, Comfort Family 3'lü Soket Çorap Kadın, Sırım Sırım Erken Hasat Sızma Zeytinyağı, Buono Hindistan Cevizi Dolgulu Sütlü Çikolata ürünleri var. İşte BİM 9 Kasım 2021 aktüel kataloğundaki ürünler
06.11.2021 18:13
- Son Güncelleme: 06.11.2021 18:13
Bu indirimler her zaman denk gelmez! BİM 9 Kasım 2021 aktüel kataloğuyla kışa özel şahane fırsatlar ayağıza geliyor. BİM'de bu hafta Altınbaşak Çörekotlu & Kinoalı Labneli Sandviç Kraker, Luppo Çikolata Kaplamalı Sandviç Kek, Dido Sütlü Çikolata Kaplamalı Gofret, Boombastic Çikolata Kaplı Hindistan Cevizli Karamelli Bar, Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı, Casilli 3'lü Soft Touch Slip, Newgen Yüz Serumu ve Sırım Sırım Erken Hasat Sızma Zeytinyağı ürünleri dikkat çekecek. İşte BİM 9 Kasım 2021 aktüel kataloğu ürünleri...