Bu hatayı görebilene aşk olsun! Dikkatlice bakmayan dizini dövecek! 16 sene sakladı değeri birken bin oldu. İki yıllık süreçte hatalı basım banknotlar vatandaşların ilgisini çekiyor. İnternet sitelerinde yer alan haberlerle birlikte binlerce kişi cüzdanında bu paraların olup olmadığı için cüzdanını kontrol ediyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde yazması gerekenden bir tane az sıfır yazdığını gören ya da basım hatasını fark eden vatandaşlar bu hatalı basım paraları internet üzerinden koleksiyonerler için satışa sunuyor. Bunun son örneklerinden birisi de Tokat'tan. İşte haberin detayı...