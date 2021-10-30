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Bu hatayı görebilene aşk olsun! Dikkatlice bakmayan dizini dövecek! 16 sene sakladı değeri birken bin oldu!

Tedavülde olan ya da tedavülden kalkmış paralarda basım hataları olabilmektedir. Bu parada hata yok deyip geçen şaşıracak. Özellikle son 2 senedir birçok internet sitesinde hatalı basım banknotların binlerce lira ettiğine dair haberler yer alıyor. Bu haberleri gören vatandaşlar ise aynı banknotların kendisinde olup olmadığını merak ediyor. Hatalı basım banknot olarak anlatılan bu paralara internet ilan sitelerinde 20 bin TL'den 200 bin TL'ye kadar fiyat biçiliyor. Koleksiyonerler bu paraların hatalı basım değil tek sıfırın zaman içinde silmiş olduğu ifade etse de insanoğlu bu paraların herhangi bir değerinin olup olmadığı mevzusunda merak sürüyor.

30.10.2021 20:52 - Son Güncelleme: 30.10.2021 20:52
Bu hatayı görebilene aşk olsun! Dikkatlice bakmayan dizini dövecek! 16 sene sakladı değeri birken bin oldu!

Bu hatayı görebilene aşk olsun! Dikkatlice bakmayan dizini dövecek! 16 sene sakladı değeri birken bin oldu. İki yıllık süreçte hatalı basım banknotlar vatandaşların ilgisini çekiyor. İnternet sitelerinde yer alan haberlerle birlikte binlerce kişi cüzdanında bu paraların olup olmadığı için cüzdanını kontrol ediyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde yazması gerekenden bir tane az sıfır yazdığını gören ya da basım hatasını fark eden vatandaşlar bu hatalı basım paraları internet üzerinden koleksiyonerler için satışa sunuyor. Bunun son örneklerinden birisi de Tokat'tan. İşte haberin detayı...

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Bu hatayı görebilene aşk olsun! Dikkatlice bakmayan dizini dövecek! 16 sene sakladı değeri birken bin oldu!

16 YIL ÖNCE BİR MÜŞTERİSİ VERMİŞTİ

Tokat'ta aktarlık yapan Serdar T., 16 yıl önce bir müşterisinin verdiği 20 Yeni Türk Lirası'nda (YTL) baskı hatası olduğunu fark etti.

Bu hatayı görebilene aşk olsun! Dikkatlice bakmayan dizini dövecek! 16 sene sakladı değeri birken bin oldu!

Parayı 16 yıldır kasasında saklayan vatandaş, meraklısının çıkması halinde 20 YTL'yi, 50 bin lira karşılığında verebileceğini söyledi.

Bu hatayı görebilene aşk olsun! Dikkatlice bakmayan dizini dövecek! 16 sene sakladı değeri birken bin oldu!

2005 yılında Türk Lirası'ndan 6 sıfırın atılması kararı sonrası Yeni Türk Lirası tedavüle girdi. 30 yıldır Tokat'ta aktarlık yapan evli ve 2 çocuk babası Serdar T., o yıl satış yaparken bir müşterisinden aldığı 20 YTL'nin hatalı basıldığını fark etti.

Bu hatayı görebilene aşk olsun! Dikkatlice bakmayan dizini dövecek! 16 sene sakladı değeri birken bin oldu!

Önce müşterisinden parayı değiştirmesini istedi. Müşterinin, "Onu, Siz bankadan değiştirirsiniz" cevabı üzerine kabul etti.

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