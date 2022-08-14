Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde hangi ürünler indirimde? İndirim kataloğu yayımlandı mı? 15 Ağustos Tarım Kredi İNDİRİMLİ fiyat listesi!

Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Mesela Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Oralarda büyükbaşın kesiminde kuşbaşı, kıyma, biftek, pirzola vs... Bunu piyasaya sürdüğümüzde ve hele hele yüzde 30-35 gibi onda bir indirimi başlatınca benim vatandaşım ona da alışacak. Ve bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek." ifadelerini kullandı.