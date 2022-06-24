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Haberler Ekonomi Bu hafta sonu geldi A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bayram kampanyası, fiyatlar düştü! İşte indirim listesi: 5 lt ayçiçek yağı, et...

Bu hafta sonu geldi A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bayram kampanyası, fiyatlar düştü! İşte indirim listesi: 5 lt ayçiçek yağı, et...

Hafta sonu geldi. A101'in yeni aktüel ürünler kataloğu özellikle hafta sonları yoğun olarak araştırılıyor. Bu hafta Kurban Bayramı için alışveriş haftası! Vatandaşlar zincir marketlere yöneldi. En uygun ayçiçek yağı, un, şeker, çay, kıyafet, elektronik eşya, telefon, züccaciye ürünlerini hangi marketin sattığı merak ediliyor. A101 aktüel kataloğunda tüm ürünlerde indirim yapıldı! Listedeki ürünlerde fiyatlar düştü. Haziran ayının son günlerini yaşarken yen indirim kampanyası başladı. İşte A101 2022 aktüel ürünler kataloğu...

24.06.2022 16:43 - Son Güncelleme: 24.06.2022 16:43
Bu hafta sonu geldi A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bayram kampanyası, fiyatlar düştü! İşte indirim listesi: 5 lt ayçiçek yağı, et...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Kurban Bayramına az bir süre kaldı. Bu yıl bayram 9 Temmuz'da başlayacak. Vatandaşlar hazırlıklarına devam ederken ev ihtiyaçları için zincir marketlerin aktüel kataloğunu araştırıyor. Bu noktada A101'in güncel aktüel ürünleri merak edildi. A101'de indirim günleri başladı. Kataloğu incele alışverişe başla! Bu hafta A101'de neler var? Hangi ürünler indirimde? Tüm soruların cevabı haberimizde yer alan güncel A101 aktüel ürünler kataloğunda...

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Bu hafta sonu geldi A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bayram kampanyası, fiyatlar düştü! İşte indirim listesi: 5 lt ayçiçek yağı, et...

A101 HAFTA SONU AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE

A101'in yepyeni aktüel ürünleri şöyle;

Piranha Bluetooth Kulaklık 149 TL

Seramik Çerezlik 5.50 TL

Bu hafta sonu geldi A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bayram kampanyası, fiyatlar düştü! İşte indirim listesi: 5 lt ayçiçek yağı, et...

Toshiba 65'' Ultra HD Android TV 9.499 TL
Toshina 43'' Full HD Smart TV 4ç799 TL
ONVO 40'' Full HD Android Smart LED TV 3.199 TL

Bu hafta sonu geldi A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bayram kampanyası, fiyatlar düştü! İşte indirim listesi: 5 lt ayçiçek yağı, et...

SEG No-Frost Buzdolabı 5.999 TL
SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.999 TL
SEF 10 kg Çamaşır Makinesi 4.499 TL

Bu hafta sonu geldi A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bayram kampanyası, fiyatlar düştü! İşte indirim listesi: 5 lt ayçiçek yağı, et...

Arzum Take Joy Sürahi Blender 429 TL
Arzum Monomix Çubuk Blender 259 TL
Arzum Epilasyon Aleti 179 TL

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