Bu hafta sonu geldi A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bayram kampanyası, fiyatlar düştü! İşte indirim listesi: 5 lt ayçiçek yağı, et...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Kurban Bayramına az bir süre kaldı. Bu yıl bayram 9 Temmuz'da başlayacak. Vatandaşlar hazırlıklarına devam ederken ev ihtiyaçları için zincir marketlerin aktüel kataloğunu araştırıyor. Bu noktada A101'in güncel aktüel ürünleri merak edildi. A101'de indirim günleri başladı. Kataloğu incele alışverişe başla! Bu hafta A101'de neler var? Hangi ürünler indirimde? Tüm soruların cevabı haberimizde yer alan güncel A101 aktüel ürünler kataloğunda...