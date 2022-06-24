Bu hafta sonu geldi A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bayram kampanyası, fiyatlar düştü! İşte indirim listesi: 5 lt ayçiçek yağı, et...
Hafta sonu geldi. A101'in yeni aktüel ürünler kataloğu özellikle hafta sonları yoğun olarak araştırılıyor. Bu hafta Kurban Bayramı için alışveriş haftası! Vatandaşlar zincir marketlere yöneldi. En uygun ayçiçek yağı, un, şeker, çay, kıyafet, elektronik eşya, telefon, züccaciye ürünlerini hangi marketin sattığı merak ediliyor. A101 aktüel kataloğunda tüm ürünlerde indirim yapıldı! Listedeki ürünlerde fiyatlar düştü. Haziran ayının son günlerini yaşarken yen indirim kampanyası başladı. İşte A101 2022 aktüel ürünler kataloğu...
24.06.2022 16:43 - Son Güncelleme: 24.06.2022 16:43
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Kurban Bayramına az bir süre kaldı. Bu yıl bayram 9 Temmuz'da başlayacak. Vatandaşlar hazırlıklarına devam ederken ev ihtiyaçları için zincir marketlerin aktüel kataloğunu araştırıyor. Bu noktada A101'in güncel aktüel ürünleri merak edildi. A101'de indirim günleri başladı. Kataloğu incele alışverişe başla! Bu hafta A101'de neler var? Hangi ürünler indirimde? Tüm soruların cevabı haberimizde yer alan güncel A101 aktüel ürünler kataloğunda...
A101 HAFTA SONU AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE
A101'in yepyeni aktüel ürünleri şöyle;
Piranha Bluetooth Kulaklık 149 TL
Seramik Çerezlik 5.50 TL