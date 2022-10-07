Bu hafta sonu A101’de neler var? A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İNDİRİMLİ ürünler LİSTESİ belli oldu! 18,90’a düştü! O ürünler...

Yeni hafta sonunun güncel A101 aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta sonu pek çok indirimli ürün ve sürpriz bulunuyor. Gıda ürünlerinde fiyatlar 18,90'a kadar düştü. Elektronik aletlerde de indirimli fiyatlar vatandaşların hemen ilgisini çekmeye başladı. Peki, A101 aktüel ürünler listesinde neler var? İşte güncel A101 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE...