Bu hafta sonu A101'de neler var? A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İNDİRİMLİ ürünler LİSTESİ belli oldu! 18,90'a düştü! O ürünler...
A101 hafta sonu aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hatfa sonu A101'de hangi ürünler ne kadar indirimde merak ediliyor! 7'den 70'e milyonlarca vatandaşın tüm ihtiyaçları artık zincir marketlerden karşılanabiliyor. Elektronik ürünlerden temizlik ürünlerine, gıdadan çeyiz alışverişine kadar bir çok üründe büyük indirimler uygulandı. İşte bu hafta sonuna özel A101 indirimli ürünler LİSTESİ! 18,90'a düştü!
07.10.2022 16:45 - Son Güncelleme: 07.10.2022 16:49
Yeni hafta sonunun güncel A101 aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta sonu pek çok indirimli ürün ve sürpriz bulunuyor. Gıda ürünlerinde fiyatlar 18,90'a kadar düştü. Elektronik aletlerde de indirimli fiyatlar vatandaşların hemen ilgisini çekmeye başladı. Peki, A101 aktüel ürünler listesinde neler var? İşte güncel A101 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE...