Bu hafta neler var neler, Migros zili çaldı! 28’li halde 31,43 TL’ye satışta! 20 Şubat Migros fiyat LİSTESİ! Ped, tuvalet kağıdı, salça, çay...

Migros zili çaldı, yeni ürünler raflara dizildi! Yeni haftanın yeni indirimli ürünleri belli oldu. Migros zincir marketleri 20 Şubat 2023 tarihli aktüel ürünler listesini sergiledi. İnternet sitesi üzerinden indirimlerini duyuran Migros marketleri, 100'ü aşkın üründe indirim uyguladı. Peki bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte güncel katalog.