Bu hafta neler var neler, Migros zili çaldı! 28'li halde 31,43 TL'ye satışta! 20 Şubat Migros fiyat LİSTESİ! Ped, tuvalet kağıdı, salça, çay...
Bu hafta Migros marketlerinde neler var neler! Migros aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta Çaykur Tiryaki Çayı, Selpak Deluxe bambu havlu 12'li, Migros sıvı yüzey temizleyici, Molfix avantajlı paket 6 beden XL 15+ Kg 28'li, Migros sıvı bulaşık deterjanı, Calve ketçap 600 G + light mayonez 540 G 2'li set, Tahsildaroğlu klasik inek beyaz peynir, Lipton Ice Tea kimon kutu,Tat doğranmış domates, Duru sıvı sabun zeytinyağlı, Kotex günlük ped uzun ekonomik paket indirime girdi. İşte Migros 20 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu listesi...
20.02.2023 15:49 - Son Güncelleme: 20.02.2023 15:49
Migros zili çaldı, yeni ürünler raflara dizildi! Yeni haftanın yeni indirimli ürünleri belli oldu. Migros zincir marketleri 20 Şubat 2023 tarihli aktüel ürünler listesini sergiledi. İnternet sitesi üzerinden indirimlerini duyuran Migros marketleri, 100'ü aşkın üründe indirim uyguladı. Peki bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte güncel katalog.