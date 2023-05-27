Bu hafta Keysmart indirimde! Fiyat listesi az evvel görücüye çıktı! BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOG 27-28-29-30 MAYIS 2023!

BİM 27-28-29-30 Mayıs, 2 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Az evvel görücüye çıkan ürünlerin büyük bir kısmı çeyizlik ürünlerden oluşuyor. Evini yenilemek isteyenler, evlenecek olanlar buraya! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde sorusunun yanıtı az önce geldi. Bu hafta Keysmart ve diğer bir çok markanın ürünlerinde kampanya başladı. İndirime giren ürünlerin sergilendiği aktüel ürünler kataloğu sıkça araştırılıyor. İşte BİM 27-28-29-30 Mayıs, 2 Haziran aktüel ürünler kataloğu tam liste.