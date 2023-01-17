Bu hafta geldi ŞOK aktüel ürünler kataloğu çıktı! Bedava gibi ucuza dağıtılıyor! 2x1L çeşit adet 15 TL! Tekstil, mutfak aletleri...

Şok'ta 2023'ün yeni indirimli ürünleri belli oldu. Zincir marketlerin bu haftaki aktüel ürünler kataloğu dört gözle bekleniyordu. ŞOK'a giden 1 litrelik sıvı savunları 15 TL'ye alacak. 2 farklı çeşidi olan sıvı savunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. İşte ŞOK indirimli ürünler listesi...