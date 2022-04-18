Bu hafta A101'de neler var? 6'lı halde satılıyor 53-62 gram! Çeyiz almak isteyenler... A101 18 Nisan Pazartesi aktüel kataloğu yayında!

A101 18 Nisan Pazartesi aktüel kataloğu yayınlandı. Milyonlarca kişi bu hafta A101'de hangi ürünler indirimde merak ediyor. Kataloğa baktığımda gıda ürünleri ve çeyizlik ürünlerde indirim göze çarpıyor. İşte güncel yepyeni A101 aktüel ürünler kataloğu...