Bu hafta A101'de neler var? 1-2 Ağustos 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE! İndirimli ürünler: 29,95'e düştü 500 ml yağ, bakliyat...
Yeni hafta geldi. A101 aktüel ürünlerini yeni haftaya göre güncelledi. Bugünden itibaren A101 marketlerinde indirimden satılacak ürünler belli oldu. Her hafta aktüel ürünler kataloğunu yenileyen zincir marketleri Ağustos ayına girdiğimiz bu Pazartesi günü de büyük kampanya başlattı. Birbirinden cazip fiyatlarla müşterilerin ilgisini çekmeyi başardı. Peki bu hafta A101'de neler var? İşte 2022 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...
01.08.2022 13:26 - Son Güncelleme: 01.08.2022 13:26
A101 Ağustos aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Haftanın indirimleri arasında gıda ürünlerinden yağ, bakliyat, kahvaltılık bulunurken, elektornik eşyalar arasında da beyaz eşya, plazma, dolap yer alıyor. Ayrıca bu hafta teknolojik aletler arasında en dikkat çeken ürün telefon oldu. Telefonunu yenilemek isteyenler en son model ve büyük markalardan uygun fiyata cep telefonu alabilecek. İşte 1-2-3-4-5 Ağustos 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE!