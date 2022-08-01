Bu hafta A101’de neler var? 1-2 Ağustos 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE! İndirimli ürünler: 29,95’e düştü 500 ml yağ, bakliyat...

A101 Ağustos aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Haftanın indirimleri arasında gıda ürünlerinden yağ, bakliyat, kahvaltılık bulunurken, elektornik eşyalar arasında da beyaz eşya, plazma, dolap yer alıyor. Ayrıca bu hafta teknolojik aletler arasında en dikkat çeken ürün telefon oldu. Telefonunu yenilemek isteyenler en son model ve büyük markalardan uygun fiyata cep telefonu alabilecek. İşte 1-2-3-4-5 Ağustos 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE!