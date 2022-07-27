Bu gece hesaplarınızı kontrol edin! PTT'den 1.788 TL yatacak! Maaşını 1,2,3 aylık alan emeklilere fark ödemesi! İşte 4c Emekli Sandığı zam farkı hesaplı tablo
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları hesaplara geçiyor. Tarih duyuruldu. Zamlı emekli maaşları hesaplara geçiyor. İşte internette çokça araştırılan 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı? Kim ne kadar fark alacak? sorularının yanıtları ve öğretmen, hemşire, polis meslek meslek zam farkı hesaplı tablo...
27.07.2022 14:01 - Son Güncelleme: 27.07.2022 14:11
Temmuz ayı kazanç ayı oldu. En düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye çıkarken maaş farkları hakkında da güzel haber geldi. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları duyuruldu. SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları %42.35, memur ve emekli memur aylıkları %41.69 oranında arttı. Zamlı memur maaşları bayram öncesi yatarken, emekli zamlı maaşları da halen yatmaya devam ediyor. Bir yandan da maaş farkları ödeme tarihleri araştırılıyor. Peki 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, saat kaçta yatacak? Bu gece hesaplarınızı kontrol edin, hesaplara geçiyor...