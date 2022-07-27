Bu gece hesaplarınızı kontrol edin! PTT'den 1.788 TL yatacak! Maaşını 1,2,3 aylık alan emeklilere fark ödemesi! İşte 4c Emekli Sandığı zam farkı hesaplı tablo

Temmuz ayı kazanç ayı oldu. En düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye çıkarken maaş farkları hakkında da güzel haber geldi. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları duyuruldu. SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları %42.35, memur ve emekli memur aylıkları %41.69 oranında arttı. Zamlı memur maaşları bayram öncesi yatarken, emekli zamlı maaşları da halen yatmaya devam ediyor. Bir yandan da maaş farkları ödeme tarihleri araştırılıyor. Peki 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, saat kaçta yatacak? Bu gece hesaplarınızı kontrol edin, hesaplara geçiyor...